Elodie è spettacolare su Instagram: la cantante ha postato uno scatto in cui indossa un vestitino di colore arancio che esalta le sue curve.

Elodie non può più essere definita soltanto come cantante: la romana sta facendo diverse esperienze anche in altri campi. La Di Patrizi è stata la prima ad affiancare Nicola Savino alla conduzione de ‘Le Iene’ nel nuovo format del programma che prevede una presentatrice sempre diversa per ogni puntata. La 31enne è stata anche coinvolta nel film drammatico ‘Ti mangio il cuore’.

Elodie, nonostante tutti questi progetti, è sempre presente sui social network. I suoi scatti mostruosi, condivisi in primis su Instagram, fanno il giro del web e degli smartphone con una velocità imbarazzante. Poco fa, sul suo profilo, è apparso un post che sta provocando diversi mal di testa.

Elodie esagerata: vestitino impressionante, che curve!

Elodie, ancora una volta, stupisce il suo pubblico condividendo una fotografia impressionante su Instagram. La 31enne si trova su una collina pazzesca e indossa un fantastico vestito di colore arancione. L’outfit è scosciato e scopre parzialmente le gambe straordinarie della cantante.

Il vestito è davvero incredibile ed esalta le magnifiche curve della romana. L’ultimo lavoro della classe 1990 è stato ‘Vertigine’: il brano sta riscuotendo un successo incredibile. I fan, ovviamente, nei commenti usano tanti giochi di parole. “Le vertigini le fai venire a noi”, ha scritto un utente. “Sei la fine del mondo”, “Atomica”, “Cosa sei”, si legge ancora.

La Di Patrizi ha rilasciato un’intervista molto interessante a TgCom 24. L’artista ha svelato di avere un rapporto di amore e di odio con i social network: stando al suo parere, ci vorrebbero delle regole per controllare quanto tempo si passa sui servizi di rete sociale.