Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma, somiglianze sospette con Aurora

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? Secondo i paparazzi ed il gossip sì e la donna che gli fa battere il cuore somiglia alla figlia

Di Eros Ramazzotti, uno dei cantanti più famosi e apprezzati della musica italiana, negli ultimi tempi, se ne parla molto. L’ex marito di Michelle Hunziker, dopo la fine del suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli è rimasto solo anche se il gossip qua e là gli ha “appioppato” sempre qualche bella donna accanto.

Solo recentemente è stato tirato in ballo nella crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Messe da parte quelle che il cantante ha definito “surreali voci”, oggi spunta un nuovo nome ed un nuovo volto che pare faccia battere il cuore di papà Eros.

NON PERDERTI ANCHE — > Carolina di Monaco, è guerra aperta: per lei e famiglia il peggior epilogo

Eros Ramazzotti, ecco chi è la sua nuova fiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

NON PERDERTI ANCHE — > “Non esagerare” Belen Rodriguez: che fine ha fatto il lato B? Fan increduli – FOTO

Secondo Diva & Donna Eros Ramazzotti sarebbe innamorato di una giovanissima. Una donna che gli avrebbe rubato il cuore e che avrebbe delle somiglianze sospette con la figlia Aurora. Le due donne condividono infatti non solo il nome ma anche la giovane età.

Secondo il settimanale, infatti, il cantante di “Più bella cosa” si sarebbe invaghito di una giovanissima di soli 21 anni. Si tratterebbe di Aurora Travelli, una bellissima modella mora con la quale il papà di Aurora Ramazzotti sarebbe stato pizzicato in atteggiamenti sospetti a Milano.

Tra le altre cose, la giovane è di Bergamo come la sua ex moglie Pellegrinelli, città nella quale vive, per altro, anche la Hunziker con Trussardi.

Eros e la 21enne, che ha partecipato in passato anche alle selezioni di Miss Italia, sono stati sorpresi mentre scendono insieme dalla macchina nei pressi della casa del cantante per poi concedersi un pranzo e una seconda tappa in uno studio di registrazione. Per il gossip c’è aria di flirt e forse anche di qualcosa di più.

Anche perché Eros dopo la fine del matrimonio con Marica non si era mai fatto vedere con nessun’altra donna. Uscire così allo scoperto con la giovane Aurora potrebbe significare che c’è qualcosa di importante? Staremo a vedere!