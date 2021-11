Fantacalcio, quali giocatori evitare nella dodicesima giornata di Serie A

Sta per terminare l’attesa per l’inizio della dodicesima giornata del campionato di Serie A: i giocatori da evitare al Fantacalcio in questo turno.

Domani prenderà il via la dodicesima giornata di Serie A con il primo anticipo in programma. Nel Friday Night, l’Empoli ospiterà il Genoa di Ballardini allo stadio Castellani. I fantallenatori, prima del fischio d’inizio della gara, dovranno schierare la formazione e optare per i giocatori gusti che possano conquistare dei bonus da aggiungersi al voto in pagella.

Fantacalcio, dodicesima giornata di Serie A: i giocatori da evitare

Empoli-Genoa, gara in programma domani alle 20:45 allo stadio Carlo Castellani, aprirà ufficialmente il dodicesimo turno di Serie A e quello di Fantacalcio.

Tutti i partecipanti alle leghe, dunque, non dovranno farsi trovare impreparati schiarendo la migliore formazione possibile con l’obiettivo di portare a casa una vittoria. In tal senso, vi forniamo una lista dei giocatori, partita per partita, che potrebbero non conquistare bonus e, dunque, possono essere esclusi dall’undici titolare durante questa giornata.

Empoli-Genoa: venerdì 5 novembre, ore 20:45

Empoli: Vicario, Fiamozzi, Romagnoli.

Genoa: Vasquez, Badelj, Biraschi.

Spezia-Torino: sabato 6 novembre, ore 15:00

Spezia: Provedel, Amian, Nikolaou, Kovalenko.

Torino: Rodriguez, Lukic.

Juventus-Fiorentina: sabato 6 novembre, ore 18:00

Juventus: Alex Sandro, Rabiot.

Fiorentina: Odriozola, Biraghi, Torreira.

Cagliari-Atalanta: sabato 6 novembre, ore 20:45

Cagliari: Cragno, Carboni, Godin, Strootman.

Atalanta: Djimsiti, Maehle.

Venezia-Roma: domenica 7 novembre, ore 12:30

Venezia: Romero, Mazzocchi, Ceccaroni, Ampadu, Henry.

Roma: Ibanez.

Sampdoria-Bologna: domenica 7 novembre, ore 15:00

Sampdoria: Bereszynski, Yoshida, Ekdal.

Bologna: Medel, Soumaoro.

Udinese-Sassuolo: domenica 7 novembre, ore 15:00

Udinese: Arslan, Nuytinck.

Sassuolo: Consigli, Chiriches, M. Henrique.

Lazio-Salernitana: domenica 7 novembre, ore 18:00

Lazio: Luiz Felipe, Lucas Leiva.

Salernitana: Belec, Zortea, Strandberg.

Napoli-Verona: domenica 7 novembre, ore 18:00

Napoli: Juan Jesus.

Verona: Montipò, Ceccherini, Dawidowicz, Tameze.

Milan-Inter: domenica 7 novembre, ore 20:45

Milan: Kalulu, Kjaer.

Inter: De Vrij, Dumfries.

Dopo la giornata in questione, il campionato si prenderà una pausa per dar spazio alle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. La Serie A tornerà tra due settimane, nel weekend tra il 20 ed il 22 novembre.