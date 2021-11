Paola Barale è tornata in televisione alle prese di una delle trasmissioni storiche di Canale5, ecco di cosa stiamo parlando

Conduttrice, showgirl e attrice, Paola Barale è molto nota nel mondo dello spettacolo e della televisione. La sua carriera in questo ambito iniziò per puro caso, quando venne ingaggiata come sosia di Madonna.

Fece la sua prima apparizione a “Domenica In” nel 1986 nei panni della popstar statunitense. Dieci anni dopo affiancò Maurizio Costanzo nel programma “Buona Domenica”.

Paola Barale e il grande ritorno – FOTO

Paola Barale in tutti questi anni non ha mai abbandonato la televisione e lo spettacolo, anzi ha sempre portato avanti con grande passione il suo lavoro che ancora oggi le fa riscontrare molto successo.

Dopo la pausa estiva è tornata sul piccolo schermo a fianco di colleghi come Sonia Bruganelli e Enrico Papi. Il trio si è riunito per la prima puntata di “Maurizio Costanzo Show”.

Su Instagram la Barale ha pubblicato uno scatto della serata dove si mostra insieme ai due amici e scrive: “Riparte il Maurizio Costanzo Show in seconda serata”.

A distanza di tempo, il programma storico viene seguito da milioni di telespettatori che si interessano alla trasmissione e ai temi affrontati. I risultati ottenuti sono dovuti anche agli ospiti in studio che gli autori scelgono con precisione.

“Favolosi”, ha scritto qualcuno sotto al post della Barale e poi qualcuno si riferisce alla conduttrice e aggiunge: “Sempre bella e brillante”. Non mancano like e la foto diventa virale.

Per adesso Paola Barale sembra una donna libera, dopo alcune relazioni finite si sta godendo la vita da single, anche se più volte ha ribadito che il passato la fa stare male. il matrimonio con Gianni Sperti, poi la storia con Ran Degan. La sua vita non è stata sempre rose e fiori, ma oggi è tornata a sorridere dopo tanto tempo.