Il famoso nuotatore italiano Manuel Bortuzzo si è sentito male all’interno della Casa più spiata d’Italia: la regia ha tolto l’audio…

L’amatissimo gieffino è tra i concorrenti più chiacchierati all’interno della Casa: ciò che ha maggiormente fatto parlare di lui, oltre al suo toccante passato, è senza dubbio la sua relazione con la principessa etiope Lulù Selassiè.

Nelle ultime ore, però, il noto ventiduenne è finito sotto ai riflettori per via della sua salute: la scorsa notte, infatti, Manuel non si è sentito bene.

Per rispettare la sua privacy, la produzione ha deciso di togliere l’audio dal microfono: sono intervenuti immediatamente i dottori, che lo hanno curato.

Il mattino seguente Bortuzzo sembra essersi ripreso: sono stati momenti difficili per il concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP 6’.

GF VIP 6, tutti i nomi dei coinquilini che sono stati vicini a Manuel Bortuzzo durante il suo malessere…

Lo spiacevole episodio accaduto la scorsa notte ha di sicuro fatto capire a Manuel Bortuzzo su chi può veramente contare: sono pochi i coinquilini che gli sono stati vicini o che si sono interessati al suo stato di salute…

Nel corso del suo malessere, al suo fianco c’è sempre stato l’ex schermidore italiano specializzato nella sciabola, nonché campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004, Aldo Montano: il famoso sportivo è, non a caso, il migliore amico di Manuel all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Gli altri due concorrenti che si sono interessati alle sue condizioni di salute e che hanno offerto il loro aiuto sono stati l’imprenditore Gianmaria Adinolfi ed il figlio della nota patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, ovvero il gieffino Nicola Pisu.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio: Manuel Bortuzzo si è ripreso in fretta…