“Un’opera d’arte di parte”, Le Donatella senza reggiseno: 100 palpitazioni al minuto. Incontenibile – FOTO

Le Donatella escono nuovamente allo scoperto con alcune immagini compromettenti, vietate ai minori: fan estasiati.

L’irrefrenabile duo dalla voce profonda e melodiosa, Le Donatella ha pubblicato di recente alcune immagini compromettenti che regalano ad una delle sorelle, il meritato podio sul piedistallo delle bellezze del momento.

Si tratta di Silvia Provvedi, autrice di una performance da “capolavoro d’arte contemporanea”. La showgirl e cantante, uscita alla ribalta grazie alla prestigiosa vetrina di “X Factor” ha seguito le orme dell’altra artista dall’animo effervescente, quale Giulia.

Le due vip non si presentano mai in maniera banale di fronte alle telecamere e quando lo fanno cercano sempre di trascendere dai confini della compostezza e dell’equilibrio. Anche in questa circostanza, la linea tracciata dalle due irraggiungibili gemelle segue uno schema ben preciso e fuori da ogni logica.

E’ Silvia stavolta, la protagonista indiscussa di una delle scene a luci rosse di maggior rilievo e incidenza dal punto di vista della notorietà

Le Donatella, Silvia Provvedi senza freni davanti alle telecamere: topless dal fiato corto

