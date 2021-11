Legia Varsavia-Napoli, le pagelle e il tabellino della partita valida per il quarto turno della fase a gironi di Europa League.

Il Napoli, dopo la faticosa vittoria di Salerno, torna in campo in questo giovedì di Europa League per sfidare il Legia Varsavia. Gli azzurri cercano di rimettersi in corsa per conquistare le fasi eliminatorie della competizione europea dopo un inizio poco incoraggiante. In tre turni, infatti, i partenopei hanno raccolto appena 4 punti e si trovano al terzo posto in classifica.

La squadra di casa parte benissimo e passa in vantaggio con Emreli: il calciatore azero batte Meret con un grandissimo tiro. Gli ospiti provano a reagire ma si rendono protagonisti di un possesso palla sterile e creano pochissime occasioni. Nella seconda frazione, il Napoli pareggia i conti grazie al rigore trasformato da Zielinski. Al 75esimo, altra azione importante per gli azzurri (questa sera in rosso) con Politano che si conquista un nuovo calcio di rigore. Mertens, entrato da appena due minuti, segna il gol del 2 a 1 tirando la massima punizione con un pallonetto delizioso. Il belga trasforma letteralmente la partita con le sue giocate: qualche minuto dopo, il numero 14 pesca Petagna. L’ex Spal è generosissimo e regala un cioccolatino a Lozano che a porta vuota sigla il terzo gol per la sua squadra. Nel finale, la banda di Spalletti cala anche il poker con una prodezza eccezionale di Adam Ounas. Il Napoli sale così al primo posto del girone con 7 punti.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta 5.5; Johansson 5, Wieteska 5; Jedrzejczyk 5.5; Yuri Ribeiro 5.5; Josué 4.5, Slisz 5(70′ André Martins 5.5), Mladenovic 5.5; L.M. Kastrati 5(67′ Muci 5.5), Emreli 6.5, Luquinhos 6. All. Golebiewski

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6.5, Juan Jesus 6; Demme 5.5(65′ Lobotka 6), Anguissa 6.5; Lozano 7, Zielinski 7(72′ Mertens 7), Elmas 6(65′ Politano 6.5); Petagna 6.5 (Ounas 7). All. Spalletti

Reti: 10′ Emreli (LV), 51′ Zielinski (rigore), 75′ Mertens (Rigore), 79′ Lozano (N)

Il Napoli, prima della pausa per le Nazionali, affronterà il Verona in casa: gli azzurri vogliono continuare a stupire.