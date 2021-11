Maddalena Corvaglia fa sul serio, ormai è arrivata l’ufficialità: innamorata persa accanto a LUI

L’ex velina è stata paparazzata fuori casa assieme al fratello di un noto personaggio della tv, ormai non si nascondono più dietro gli specchi.

Lei è uno degli angeli biondi più famosi della storia di “Striscia la Notizia”. L’ex velina Maddalena Corvaglia è nota per aver avuto una lunga relazione con Enzo Iacchetti all’epoca della sua partecipazione nel programma, poi ha sposato Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, e da quella bellissima storia è nata anche la loro bambina Jamie Carlyn Birnbaum.

La fitness motivator e ballerina però dalla scorsa estate sta creando non poca agitazione tra le pagine di gossip per una nuova e bollente frequentazione che la vede insieme ad un nome molto noto dell’imprenditoria. Le ultime foto paparazzate dal settimanale Diva e Donna raccontano di un amore in piena fioritura. Vediamo di chi si tratta.

Maddalena Corvaglia ormai non si nasconde più. È amore

In questi mesi sembra che Maddalena Corvaglia abbia iniziato a frequentare Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier Silvio. Già quest’estate lei era stata pizzicata in vacanza con l’imprenditore presso la sua residenza in Sardegna con tanto di Jamie al seguito.

Non era mai stato confermato o smentito nulla da parte dei due diretti interessati anche se Maddalena più volte si è detta disposta ad innamorarsi ancora se avesse trovato la persona giusta per lei e la figlia.

Come dicevamo, il settimanale Dive e Donna pochi giorni fa li ha pizzicati insieme, o meglio, è stato avvistato Paolo di fronte la casa di Maddalena mentre l’attendeva per trascorrere un weekend insieme.

Un’ora di attesa per il povero spasimante che si è intrattenuto a parlare anche con Stef Burns giunto lì per prendere la figlia e portarla con sé a casa. Mano nella mano poi Maddy e Berlusconi sono andati a fare una passeggiata prima di partire per un fine settimana insieme.

Lei 41 anni, lui 71, una differenza d’età che non spaventa la coppia. Per il momento non hanno ancora annunciato nessun fidanzamento ufficiale ma che non si nascondono più e si mostrano alla luce del sole, segno di un innamoramento ormai ben avviato che li ha coinvolti e rapiti entrambi.