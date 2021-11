Maria Pia Calzone, la dedica che scalda il cuore: “Io ci sarò sempre” – FOTO

Maria Pia Calzone, Imma Savastano della serie tv “Gomorra”, ha dedicato un pensiero a una persona speciale: i fan sono rimasti colpiti

Prossimamente l’attrice Maria Pia Calzone svestirà i panni di “Donna Imma” di Gomorra per indossare quelli di Concetta, la moglie di Ferdinando Quagliuolo in “Non ti pago”. La commedia di Eduardo De Filippo sarà rappresentata per la televisione di Stato da Sergio Castellitto che sarà il protagonista.

Non solo serie tv quindi per l’artista nativa di Reino che si è fatta conoscere al pubblico per la sua interpretazione della moglie del boss Gennaro Savastano. Come l’anno scorso quando fu trasmessa “Natale in casa Cupiello” anche quest’anno la Rai ripropone uno dei classici dell’opera del grande commediografo nella versione dell’attore romano.

Maria Pia Calzone, le foto per il compleanno di una persona importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Poche ore fa la bellissima Calzone ha pubblicato un post per il compleanno di sua nipote Renata, che di professione fa la fotografa. L’attrice ha condiviso una serie di scatti che ripercorrono alcuni dei momenti più belli tra di loro. Nella prima foto c’è un’immagine di Maria Pia mentre la saluta con la mano guardando in alto verso l’obiettivo.

Non manca uno scatto artistico che ritrae Renata senza veli in mezzo alla natura seduta sul tronco di un albero. Nell’ultima foto appaiono insieme in un tenero momento di molti anni fa mentre si abbracciano e sorridono alla macchina fotografica.

L’amore tra zia e nipote non ha confini e, come si suol dire, a volte si creano complicità e confidenza che con la madre sono difficili da avere. Oltre a farle tanti auguri, l’attrice ha scritto, come didascalia al post su Instagram, che qualsiasi difficoltà potrà affrontare la festeggiata lei ci sarà sempre.

La fotografa ha riposto alla splendida e tenera dedica di sua nipote con un semplice “Ti amo” accompagnato da un cuoricino.