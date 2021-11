Miriana Trevisan e Nicola Pisu, lei lo allontana e lui esplode: è tutto finito

Sembra essere finita per sempre la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello vip: lui non ha preso bene l’abbandono.

Dopo gli ultimi giorni, carichi di baci, abbracci ed altre effusioni particolarmente affettuose, Miriana Trevisan ha deciso di allontanarsi definitivamente da Nicola Pisu. La showgirl aveva iniziato “una conoscenza approfondita” con il figlio di Patrizia Mirigliani, ma nonostante si trovasse molto bene con lui ha deciso di concluderla prima che potesse nascere qualcosa di più. Pisu non ha preso bene la decisione della ex fiamma, e le si è scagliato contro offendendola.

Nicola Pisu arrabbiatissimo, non c’è più niente da fare con la Trevisan

“L’attrazione c’è, però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori” ha spiegato la Trevisan a Nicola. Lui, però, non l’ha presa bene e le si è scagliato addosso offendendola. A quel punto per Miriana è stato chiaro che la relazione non potesse proseguire in nessun modo: “Oh ma sei maleducato e scortese adesso. Sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto chiaro che non voglio andare oltre!”. La Trevisan si è preoccupata anche per l’opinione che suo figlio potrebbe farsi di lei: “Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino”, ha detto durante un confronto faccia a faccia con Nicola. “Ti rendi conto che mi guardano mio figlio e mia madre?”.

Deluso e molto amareggiato Nicola Pisu ha deciso di sfogare la propria frustrazione con Clarissa Selassiè, Giucas Casella e Francesca Cipriani: “Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno. Se volete abboccare a quello che dice lei allora fatelo. Poi mi ha detto che quando uscirò avrò tante donne intorno. Ma che discorso immaturo è? Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito. Mi dice di allontanarci e che poi fuori si vedrà, ma cosa significa?” ha sbottato. I compagni hanno cercato di tranquillizzarlo, invitandolo a parlare di nuovo con Miriana più tardi. Nicola, però, sembra deciso a non cercare più la ex fiamma.

“Non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei”, ha aggiunto Nicola. Sembra che sia destinata a finire qui, dunque, la mai iniziata relazione dei due.