Colta da un malore improvviso: Gioia muore a 21 anni in ospedale

Napoli, stroncata da un malore improvviso: ragazza di 21 anni muore in ospedale

La giovane Gioia La Marca, ex studentessa dell’Istituto Superiore Carlo Levi di via Falcone, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Mattino, nei giorni scorsi aveva accusato un improvviso malore. Immediatamente soccorsa, la 21enne era stata trasportata in ospedale, dove era giunta in condizioni critiche. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma ogni tentativo non ha avuto successo. Ieri il cuore di Gioia ha smesso di battere.

Non sono ancora chiare le ragioni del decesso, ma si ipotizza, scrivono i colleghi de Il Mattino, che la 21enne possa essere stata colta da un’encefalite fulminante che non le avrebbe lasciato scampo stroncandola nel fiore degli anni.

Diffusasi rapidamente, la tragica notizia ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera Marano che si è stretta ai familiari della ragazza, colpiti dall’improvvisa scomparsa. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Gioia apparsi sui social network nelle ultime ore.

L’ultimo saluto alla 21enne, riporta Il Mattino, oggi, giovedì 4 novembre, alle 16 presso la chiesa del santo patrono della città, dove verranno celebrati i funerali.