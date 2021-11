Il carisma di Federica Pellegrini non ha limiti e lo dimostra il suo “indescrivibile” ultimo scatto dalla bellezza divina… E’ “di ferro”.

Dopo aver conquistato la laguna e le antichità di Venezia, la stoica nuotatrice trentatreenne dal fascino irresistibile, Federica Pellegrini, è pronta a muovere il suo talento alla volta di una nuova avventura. In attesa di recarsi ad Eindhoven, le attuali vasche corte a Kazan sono state dribblate dalla campionessa in medaglia d’oro, che sta ugualmente partecipando, in queste ore ed al fianco della sua dolce metà, Matteo Giunta, agli “Aqua Centurions dell’International Swimming League“.

E sarà proprio in virtù di queste ultime interessanti parentesi acquatiche che un’immagine, definita come quasi “divina“, si appesterà a raggiungere il pubblico della super “Fede nazionale”.

Leggi anche —>>> “Ti amo più di tutto” stupisce il lieto evento di Andrea Delogu ed Ema Stokholma: la FOTO inebriante

“E’ qualcosa d’indescrivibile” Federica Pellegrini un fisico di ferro che conquista, divina in FOTO

PER VEDERE IL FISICO DI “FERRO” DELLA “DIVINA” FEDERICA PELLEGRINI, VAI SU SUCCESSIVO.