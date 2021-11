Durante la scorsa notte a Ragusa, una bambina di soli 7 anni è morta nel sonno all’interno della sua abitazione. Inutili i tentativi di soccorso.

Sotto choc l’intera comunità di Ragusa, dove la scorsa notte una bambina di 7 anni è morta mentre dormiva in casa. A chiamare i soccorsi sono stati i genitori della piccola, accortisi che quest’ultima non respirava più. Presso l’abitazione si sono precipitati i sanitari del 118, ma a nulla è valso il tempestivo intervento e le manovre di rianimazione: per la bambina non c’è stato nulla da fare. Dai primi riscontri sembra che la piccola sia morta soffocata per un’improvvisa occlusione delle vie respiratorie.

Ragusa, tragedia nella notte: bambina di soli 7 anni muore nel sonno per soffocamento

Stroncata nel sonno da un’improvvisa occlusione delle vie aeree. Questo il tragico destino della piccola Francesca, una bambina di soli 7 anni deceduta durante la scorsa notte, tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, nella sua casa di Ragusa.

Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, riportate dalla redazione locale de Il Giornale di Sicilia, i genitori andati nella camera della bimba si sarebbero accorti che quest’ultima non respirava più. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha inviato un’ambulanza. Presso l’abitazione è arrivata l’equipe medica del 118 che ha proseguito le disperate manovre di rianimazione, iniziate dai genitori, ma ogni tentativo è risultato vano. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso di Francesca.

Leggi anche —> Malore improvviso: giovane ex calciatrice muore a due mesi di distanza dal fratello

La bambina, stando alle prime informazioni, scrive Il Giornale di Sicilia, sarebbe rimasta vittima della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno che provoca l’improvvisa occlusione parziale o totale delle vie respiratorie durante il sonno. Tale patologia colpisce più comunemente i bambini di età compresa tra i 2 ed i 6 anni.

Leggi anche —> Dramma dopo la partita: tifoso trovato morto in un bed&breakfast

La notizia della morte della piccola Francesca ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Le esequie verranno celebrate presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue del capoluogo di provincia siciliano nel pomeriggio di domani, venerdì 5 novembre.