Le squadre romane, impegnate nelle competizioni europee, sono scese in campo nel quarto turno della fase a gironi.

Allo stadio “Velodrome”, Marsiglia e Lazio si affrontano per la quarta giornata del gruppo E di Europa League mentre la Roma è impegnata all’Olimpico contro il Bodo/Glimt per la Conference League.

Il Marsiglia passa in vantaggio al 30′ grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro Sanchez Martinez richiamato dal Var per un contatto in area di rigore tra Acerbi e Milik. Sul dischetto si presenta lo stesso Milik che non fallisce.

I biancocelesti pareggiano i conti al 4′ di recupero del primo tempo con Felipe Anderson che inizialmente sembrava essere in fuorigioco ma il Var convalida il gol.

Al 49′ la squadra di Sarri raddoppia con Immobile che sfrutta un errore di Saliba e porta avanti i suoi.

All’81’ arriva il 2-2 con il gol de Marsiglia: Milik va a botta sicura, Acerbi salva ma sulla respinta arriva Payet che pareggia.

L’incubo Bodo/Glimt per la Roma sembrava non essere finito dopo i 6 gol rimediati oltre il Circolo Polare Artico. E’ nel recupero del primo tempo che i norvegesi passano in vantaggio con Solbakken che calcia a giro e beffa l’impassibile Rui Patricio.

I giallorossi pareggiano i conti al 54′: Zaniolo apre il contropiede e serve El Shaarawy che rientra da sinistra e indovina il destro a giro sul secondo palo.

Non finisce qui per la Roma che dopo soli 10′ va di nuovo sotto di un gol: Botheim impatta perfettamente di testa un cross da destra e sigla la rete del raddoppio.

All’84’ pareggio della Roma: Ibanez sfrutta un cross di Mayoral e pareggia colpendo tra faccia e petto ma quanto basta per siglare il 2-2.

Roma-Bodo/Glimt e Marsiglia-Lazio: le pagelle e il tabellino

MARSIGLIA-LAZIO: 2-2

RETI: 33′ Milik (M), 45’+7′ Anderson (L), 49′ Immobile (L), 82′ Payet (M)

Marsiglia (4-4-1-1): Pau Lopez 5.5; Rongier 5, Saliba 5, Caleta-Car 5.5, Peres 5.5; Lirola 5.5 (86′ Gueye), Guendouzi 5.5, Kamara (57′ Harit 6), Under; Payet 6.5; Milik 6. A disposizione: Amavi, Balerdi, de La Fuente, Dieng, Gerson, Gonzalez,, Luis Henrique, Mandanda, Ngapandouetnbu. Allenatore: Sampaoli 5.5

Lazio (4-3-3): Strakosha 5.5; Lazzari 6 (27′ Marusic 5.5), Luiz Felipe 6, Acerbi 5, Hysaj 5.5; Luis Alberto 6 (78′ Akpa Akpro 5.5), Lucas Leiva 5.5 (54′ Cataldi 5.5), Basic 5.5 (55′ Milinkovic-Savic 6); Felipe Anderson 6 (78′ Moro 5.5), Immobile 6, Pedro 6. A disposizione: Escalante, Furlanetto, Muriqi, Patric, Radu, Reina, Romero. Allenatore: Sarri 5.5

ARBITRO: Sanchez 5.5

AMMONITI: Acerbi (L), Pedro (L), Immobile (L), Anderson (L), Rongier (M), Harit (M), Payet (M)

ROMA-BODO/GLIMT 2-2

RETI: 45’+1′ Solbakken, 54′ El Shaarawy, 65′ Botheim, 84′ Ibanez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 6.5; Darboe 5.5 (1’ st Villar 5), Veretout 6; Zaniolo 5.5 (21’ st Shomurodov 6), Mkhitaryan 5 (1’ st Carles Perez 6), El Shaarawy 7 (43’ st Zalewski sv); Abraham 5 (36’ st Borja Mayoral 6.5). In panchina: Fuzato, Missori, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Bove, Diawara.

Allenatore: Mourinho 5.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sampsted 5.5, Moe 5.5, Lode 7, Bjorkan 6; Brunstad Fet 6, Hagen 6.5, Konradsen 6.5 (43’ st Vetlesen sv); Solbakken 7, Botheim 7, Pellegrino 6 (43’ Mugisha sv). In panchina: Smits, Hoibraten, Kvile, Kongsro, Moberg, Berg, Koomson, Pernambuco, Nordas. Allenatore: Knutsen 6.5.

ARBITRO: Papapetrou (Grecia) 5.

Ammoniti: Cristante, Ibanez, Haikin, Solbakken, Moe.

Nella prossima giornata del 25 novembre, la Lazio affronterà la Lokomotiv Moska in trasferta alle ore 18:45 mentre la Roma ospiterà lo Zorya alle 21:00.