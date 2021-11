Veronica Gentili ha stupito tutti i suoi followers condividendo una fotografia alquanto particolare in cui c’è anche un dettaglio che ha stupito tutti.

Veronica Gentili è una conduttrice ed attrice seguitissima dagli italiani. La romana, solamente su Instagram, possiede ben 148mila followers. La giornalista, con la sua avvenenza e il suo fisico scolpito, fa impazzire con disinvoltura i tantissimi ammiratori. Qualche giorno fa, ad esempio, si presentò a ‘Controcorrente’ con una scollatura generosa che mandò in tilt lo studio.

Quest’oggi, invece, la nativa di Roma ha postato uno scatto magnifico sul suo profilo. Classe, sensualità e bellezza non mancano di certo: nell’immagine, a stupire i fans, e anche quel dettaglio incredibile…

Veronica Gentili, fotografia meravigliosa: il dettaglio stupisce i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica, poco fa, ha condiviso uno scatto molto particolare. La 39enne è seduta al tavolino di un bar e si sta godendo un po’ di relax. La giornalista indossa degli occhiali molto grandi che mettono in risalto i suoi occhietti e il suo sguardo meraviglioso. Il rossetto molto leggero mette comunque in evidenza le sue labbra fantastiche.

La Gentili sfiora il suo visino con le dita e assume una posa provocante. Come se non bastasse, la romana indossa un maglioncino su cui c’è scritto, proprio ad altezza del davanzale, “Non ho parole”. Questo dettaglio non passa ovviamente inosservato e lascia di stucco i followers. Molti utenti stanno commentando con grande interesse: c’è chi sottolinea il tutto, scritta compresa, e c’è chi invece elogia la classe 1982. “Bhe, con questa foto, anche io non ho parole”, ha scritto un seguace. “Sei sempre così sexy”, ha rimarcato un ammiratore.

La Gentili, d’altronde, ha abituato il suo pubblico fin troppo bene: talvolta, online, fuoriescono scatti illegali in cui la giornalista mette in mostra le sue curve favolose.