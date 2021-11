In seguito ad un piccolo litigio con le sorelle Selassié Soleil Sorge ha deciso di confessare un momento difficile vissuto in passato.

L’edizione corrente del Grande Fratello vip si sta rivelando essere una delle più problematiche di sempre. La lite tra Aldo Montano e Alex Belli ha diviso i concorrenti a metà, e adesso ogni attimo condiviso può scoppiare in un enorme problema o lite. È successo anche ieri pomeriggio, quando gli inquilini si sono riuniti per mangiare il pranzo cucinato da Gianmaria Antinolfi, di turno in cucina con Sophie Codegoni e Nicola Pisu.

Grande Fratello VIP, Soleil Sorge sconvolta: “Non ho mangiato per mesi”

A seguito di una battuta sulla “povertà” del pasto preparato da Gianmaria, Clarissa Selassié è scoppiata a piangere disperata. “La gente non apprezza mai nulla, il cibo è d’oro; ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore”, ha detto. Subito si sono affrettate a consolarla Carmen Russo, Jo Squillo e Miriana Trevisan, ma i piagnistei della principessa hanno particolarmente infastidito Soleil Sorge.

La reazione di Soleil non si è fatta attendere. La Sorge ha criticato duramente le lacrime di Clarissa, ritenendole inopportune e totalmente esagerate: “Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito reagiscono in modo esagerato” è sbottata. “Mi vuoi venire a dire che non si può criticare il riso? Dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato”. Soleil ha poi deciso di riportare l’attenzione su di sé, raccontando un dettaglio della sua vita passata, quella che viveva prima di diventare l’influencer discretamente famosa che è adesso: “Anche io sono stata due mesi senza poter mangiare nulla con giusto un po’ di riso. Nella vita ci sono stati momenti che pur di non dover chiedere i soldi ai miei ho vissuto mangiando pasta e tonno”.

Ovviamente la reazione di Soleil alle lacrime della Selassié non è stata un buco nell’acqua, e c’è chi pensa che la Sorge abbia escogitato un piano ben preciso con l’obbiettivo di mandare tutte e tre le sorelle in nomination.