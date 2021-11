“Antipatica come poche”, Sonia Bruganelli occhi di ghiaccio e sorriso accattivante: i fan però sono contrariati. Il motivo – FOTO

L’opinionista si trova al centro di una forte diatriba con Raffaella Fico per una frase detta alle sue spalle, lei però non ha smesso di sorridere.

Probabilmente il polverone scatenato dalla frase di Sonia Bruganelli nei confronti di Raffaella Fico non si scemerà per diverso tempo. “Ma è lei che ha messo in palio la sua verginità? Ecco magari quelle sono cose che sarebbe opportuno che non leggesse la figlia. Per il resto son tutte stron**te”.

La frase incriminata non è altro che un commento che la moglie di Bonolis, oggi opinionista a fianco di Adriana Volpe al “GF Vip”, ha espresso in camerino a proposito della querela che l’ex gieffina ha detto di voler avanzare nei confronti della Sorge. Questa avrebbe, a suo dire, rivelato una frase poco carina su di lei che però la showgirl reputa oltraggiosa ora che è madre.

Un botta e risposta che la Bruganelli ha sintetizzato con quella dolorosa uscita lanciata nel backstage del programma quasi come un guanto di sfida alla “superficialità” della Fico che dovrebbe, secondo lei, preoccuparsi di ben altro. Sonia nonostante la baraonda mediatica sollevata, non ha perso il sorriso, come possiamo vedere dal suo ultimo post.

Sonia Bruganelli contenta per la fine di una settimana di fuoco, occhi surreali

Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

“E con questa sera chiudiamo una cinque giorni di cene e compleanni ‘a pioggia’ 😅” ha scritto la showgirl a margine dell’ultimo post Instagram che la vede accanto ad un’amica presso il Rome Cavalieri poco distante da Città del Vaticano.

Cinque giorni filati di eventi mondani a cui Sonia ha partecipato molto allegramente, a discapito quindi di quanto sta accadendo tra le mura, e lo studio, del programma di Alfonso Signorini.

Il primo piano di lei è surreale, occhi di ghiaccio e ipnotici che fanno emozionare e sognare allo stesso tempo, anche se sono molti gli haters che se la pendono con lei per via dei numerosi filtri che ancora una volta la showgirl ha usato per ritoccare lo scatto.

“Poveretta che faticaccia Eh ma leva sti filtri e taci un pochetto!!😂”, “I filtri il miracolo è compiuto😁”, “Antipatica come poche!”, “Brutta e antipatica…. grazie al marito se no lei stava a casa 🤦🏻‍♀️”. La domanda che in molti si fanno è se Sonia, prima o poi, deciderà di dare voce a tutte queste critiche oppure lascerà correre anche stavolta.