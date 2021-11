La vicenda che riguarda “Striscia la Notizia” e Ambra Angiolini non è finita nemmeno lontanamente, adesso il programma reagisce

In queste ultime settimane si è parlato tanto della storia di Ambra Angiolini che ha ricevuto il tapiro da Staffelli, per la fine della storia d’amore con Max Allegri. Se prima di tutto era la loro storia messa sul piedistallo, ora passa in secondo piano a causa della faida che si è creata tra l’attrice e il programma di Antonio Ricci. Dopo diverse accuse dal mondo dello spettacolo e presunte denunce di Ambra alla redazione, arriva la verità di “Striscia la Notizia”.

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta, la scollatura che accende la fantasie: il divano si fa bollente – FOTO

Arriva un comunicato stampa di “Striscia la notizia” che smentisce le notizie su Ambra Angiolini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bianca Guaccero: “Adesso parlo io…”. Terremoto in casa Rai, la conduttrice contro tutti – FOTO

Il programma di Antonio Ricci ha dovuto replicare alle voci insistenti che vedevano Ambra Angiolini, aver denunciato la redazione dopo aver ricevuto il tapiro da Staffelli, per la fine della storia con Allegri. In molti hanno definito quell’atto del programma riprovevole. E un infierire non necessario sulla fine di una storia che ha portato dolore e sofferenza. Tuttavia “Striscia la Notizia” ha diffuso un comunicato stampa in cui smonta una alla volta le fake news sulla Angiolini. Il programma si difende rivelando che non è affatto stato un agguato quello all’attrice, ne un atto violento. Per supportare la sua tesi il programma ha mostrato il fuorionda del servizio, dove si vede l’attrice scendere dall’auto alla vista di Staffelli con un sorriso e nessuna richiesta di spegnere le telecamere.

L’attrice ha dunque accettato la consegna del tapiro prestandosi a risate e battute. Per chi invece ha fatto notare che la statuetta sarebbe dovuta andare a Max Allegri, “Striscia la Notizia” risponde che normalmente il tapiro va consegnato a chi è vittima di un offesa o di una storia finita. Al riguardo hanno infatti ricordato che in passato Francesco Monte, Ignazio Moser e anche Stefano De martino hanno ricevuto lo stesso trattamento. Inoltre il programma è stato accusato di aver colpevolizzato Ambra per la fine della storia con Allegri, tuttavia è stata invece Mara Venier a fare delle chiare allusioni dicendo:”Se sei innamorata non devi far scappare la persona che ami”.

Ma in questo caso nessuno ha alzato un polverone al riguardo. La redazione ha poi osservato alcune coincidenze avvenute dopo la vicenda, la Angiolini che guadagna 50 mila followers. Alcuni retroscena privati della storia con Allegri in merito ad un affitto da pagare e il ritrovamento di un capello biondo nell’auto di Allegri. Dettagli che solo una delle due parti interessate poteva sapere. E infine l’agenzia che rappresenta la Angiolini che cerca di garantire sempre una grande notorietà ai clienti, sarebbe stata la location da cui la figlia Yolanda avrebbe scritto quel post in difesa della mamma. Forse una trovata dell’agenzia per far parlare di Ambra? Queste sono state le osservazioni della redazione di “Striscia la Notizia”.

Inoltre il giorno stesso della consegna del tapiro Vanessa Incontrada, che in quel momento conduceva il tg satirico, aveva chiamato l’attrice per chiarirsi. Ma di questo la Angiolini non ha mai parlato. Secondo il programma la vicenda poteva finire in quel esatto momento evitando a Staffelli e alla Incontrada di ricevere minacce di morte.