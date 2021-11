Il ciclista pubblica uno scatto che manda in tilt Instagram. Utenti in visibilio: un fisico che è una scultura!

Ignazio Moser ha dato la buonanotte a tutte le sue followers con uno scatto da togliere il fiato.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sa come ammaliare il pubblico, mettendo in mostra il suo fisico scultoreo che sembra una vera e propria opera d’arte.

Da giorni si vocifera di una possibile proposta di matrimonio entro l’anno che sancirebbe l’amore che lega la sorella di Belen al figlio del talento trentino.

Da quando i due giovani si sono conosciuti all’interno del ‘‘Grande Fratello Vip”, non si sono più lasciati. A farne le spese, all’epoca, è stato l’ex compagno della bella argentina, Francesco Monte, che fu lasciato in diretta tv poichè l’amore e la passione scoppiata tra Ignazio e Cecilia è stata incontenibile.

Oggi, a distanza di 4 anni, la coppia è più unita che mai, manca solo un anello al dito per coronare il loro sogno d’amore. Ma come loro stessi hanno affermato non è quello a dare valore al loro amore.

Ignazio Moser, in tutto il suo splendore

In questo scatto, Ignazio Moser si mostra in tutto il suo sex appeal.

Foto davanti allo specchio dove mette in mostra il suo fisico scultoreo. Nella didascalia del post, scrive: “La coscienza è lo specchio delle nostre anime”.

Le fans del bel ciclista si scatenano: “Più Nachito in questo mondo”, “Tornato, in tutto il tuo splendore”, “Sei bellissimo”.

E poi aggiungono: “Sei tornato più in forma che mai!”, “La cura ha funzionato alla grande!”, facendo riferimento al malessere che aveva manifestato qualche giorno fa su Instagram e per il quale si è preso un po’ di giorni di ‘disintossicazione’ dai social, sempre accanto alla sua ‘Chechu’.