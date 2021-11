“Uomini e Donne”, parla la dama cacciata da Maria: “Ci sono rimasta malissimo”

“Uomini e Donne”, parla Roberta Di Padua, la dama che Maria De Filippi non ha più richiamato in trasmissione: “Ci sono rimasta malissimo”

Roberta Di Padua, nota ex dama di “Uomini e Donne”, per oltre tre anni ha appassionato il pubblico di Canale Cinque con le proprie vicissitudini sentimentali. Celebre, a questo proposito, l’ultima relazione che la 39enne di Cassino ha avuto con Riccardo Guarnieri, assieme al quale aveva lasciato il programma.

Nonostante la storia d’amore non sia proseguita come entrambi avrebbero sperato, la Di Padua non è tornata in trasmissione. Numerose le voci che sono giunte sul conto di Roberta, che non si sarebbe comportata correttamente nei confronti della redazione. L’ex dama di Cassino, molto attiva sui social, si è recentemente lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato i fan.

“Uomini e Donne”: le parole di Roberta Di Padua, la dama cacciata da Maria

Roberta Di Padua, che ormai non è più il volto principale del parterre femminile di “Uomini e Donne”, continua la propria vita di sempre, non mancando di tenersi in contatto con i suoi followers. Essendo ormai un personaggio pubblico, la 39enne di Cassino non manca di sponsorizzare marchi e prodotti che gli utenti dimostrano di apprezzare notevolmente.

Nelle recenti Instagram stories, tuttavia, l’ex dama ha voluto sottoporre agli utenti un argomento che le sta particolarmente a cuore. Roberta ha infatti presentato il libro della psicologa Rosa Iatomasi, “Il coraggio di avere fame“, che tratta di temi molto delicati, quali i disturbi del comportamento alimentare.

La Di Padua, che ha cercato di orientare i fan all’acquisto del libro, ha pronunciato le seguenti parole: “È un argomento che mi sta molto a cuore, perché anche io ne ho sofferto in passato“. La confessione di Roberta è arrivata come un fulmine a ciel sereno alle orecchie degli utenti, che sono rimasti di sasso. “Di fronte ai commenti sul mio aspetto fisico ci rimango sempre malissimo” – ha proseguito l’ex dama – “Questo tipo di problema l’ho vissuto anche io“.

I fan, che hanno sempre giudicato la Di Padua come una donna forte e piena di risorse, sono stati profondamente colpiti dalla sua confessione. L’ex protagonista di “Uomini e Donne”, stando a quanto è emerso, è in realtà piena di fragilità.