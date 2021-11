“Sei una bambola”, Valentina Ferragni spacco bollente e gambe perfette: lo sguardo cade proprio lì – FOTO

La bella Valentina ha mostrato il look scelto per la nuova serie della sorella, una vera bomba di eros allo stato puro.

Non solo una bravissima imprenditrice che giorno dopo giorno cresce e si fa strada nel mondo della gioielleria con la sua collezione “Valentina Ferragni Studio“, ma anche una ragazza solare e piena di energia che comunica ogni giorno nel suo profilo Instagram seguito ormai da 4 milioni di follower provenienti da tutto il mondo.

Attivissima sui social, ieri Valentina ha finalmente spifferato il backstage della nuova serie progettata dalla sorella Chiara relativa la sua famiglia e che andrà in onda il prossimo dicembre su Amazon Prime.

Le foto dell’abito indossato dalla giovane influencer sono incandescenti, super chic ma con molto estro irriverente e carismatico. Vediamolo e commentiamo gli scatti.

Valentina Ferragni è una bomba sexy, stupenda blocca il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Per il grande debutto della serie “The Ferragnez. The series” che presto vedremo su Prime Video a dicembre, è uscita al momento la locandina ufficiale che dà il via al contro alla rovescia per il grande debutto in tv.

Lo scatto è stato realizzato il 21 luglio scorso direttamente in Piazza Duomo a Milano con vista cupolone, e vede al completo tutta la famiglia, compresa la nonna. Valentina, dopo tanta attesa, ieri ha avuto il via libera per postare gli scatti realizzati durante il backstage della serata, e ha mostrato così lo splendido abito firmato Giambattista Valli che ha indossato per l’occasione.

“Backstage of #TheFerragnezSeries campaign shot 😎❤️ Rate our looks 1-10 below 😏” scrive lei a corredo dello scatto che la vede abbracciata al suo Luca Vezil in completo smocking grigio fumo e papillon.

Lei calza perfettamente l’abito lungo fino ai piedi nero e rosa cipria di tulle con stampa pois e centinaia di ruches che tempestano il tessuto sul décolleté e lungo la gonna. L’occhio però non può non cadere nel profondissimo spacco che arriva quasi all’inguine e scopre malizioso la gamba tonica di Valentina che brilla e risplende come non mai.

154mila like per lei e moltissimi commenti: “Vale se dovessi dimagrire 50 chili, me lo presti questo vestitino Stupendo? 😢”, “Ma pazzeschi“, “Sei una bambola“, “La perfezione ❤️ bellissimi ragazzi“. Ovviamente ha vinto per la maggioranza il voto 10!