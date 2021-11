“Vite al Limite”. Oggi è una modella, prima pesava 300 kg. La storia straordinaria di una giovane donna

“Vite al limite”. La giovanissima Amber Rachdi sfiorava 300 kg di peso. Adesso è una personalità del web. Impossibile non essere ispirati dal suo incredibile cambiamento

Amber Rachdi è venuta alla ribalta quando è apparsa nella prima puntata della terza stagione del docu-reality “Vite al limite”, in onda in Italia sul canale 31, Real Time. La ragazza, originaria di Troutdale nello stato dell’Oregon, era arrivata a pesare 298 kg all’età di 23 anni.

La sua esistenza era un misera: a causa della sua mole non poteva fare le normali attività che svolgevano i coetanei come andare a una festa o uscire per fare una passeggiata. Anche la sua istruzione era compromessa perché non riusciva a frequentare il college. Il suo peso l’aveva costretta a rimanere a casa, letteralmente sepolta viva nel suo stesso corpo. Già a 5 anni Amber pesava oltre 75 kg e all’età di 16 anni dipendeva da una sedia a rotelle per muoversi. Il suo disturbo alimentare è andato a inasprirsi sempre di più.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Amber Rachdi

Amber sapeva che la compulsività con cui ingurgitava il cibo l’avrebbe condotta presto alla morte. I medici le avevano detto che non sarebbe arrivata al suo trentesimo compleanno.

Terrorizzata da questa notizia, supportata dalla sua famiglia, ha deciso di partecipare al programma “Vite al Limite” per farsi visitare dal noto chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan. Cercando di riprendere le redini della sua esistenza, si è sottoposta inizialmente a una dieta rigida per ridurre considerevolmente l’apporto calorico giornaliero.

Così descriveva la sua situazione: “Mi sento intrappolata nel mio stesso corpo sono davvero infelice. Non voglio più essere così. Non sono solo una persona obesa, sono molto più di questo. La gente vede solo il mio aspetto. Ho perso la speranza e a volte vorrei non essere mai nata”.

Dopo la perdita dei primi chili, Amber Rachdi ha avuto il via libera affinché ricevesse l’operazione di restringimento gastrico per consentirle di avere un’ulteriore spinta verso la ricerca della sua salute. Alla fine della puntata a lei dedicata, scopriamo che ha raggiunto 177 kg.

Tuttavia, il suo percorso non si è fermato qui. É diventata molto più sicura di sé, ha preso un appartamento tutto suo, ha comprato un’auto e conduce una vita sociale molto attiva. É tornata al college e si è laureata.

Ha perso ancora peso ed è tornata sotto i ferri per la rimuovere la pelle in eccesso. Inoltre, è diventata una personalità di Instagram e una modella super gettonata. É seguita al momento da circa 218mila follower e pubblica con costanza immagini spettacolari.