Alex Belli, la battuta di dark humor sulla disabilità di Manuel Bortuzzo sconvolge il web: il Grande Fratello prenda provvedimenti subito.

Il Grande Fratello vip 2021 sta regalando grandi gioie a tutti gli appassionati di gossip. Nella Casa più famosa di Cinecittà, infatti, succede un disastro dopo l’altro e il gruppo di coinquilini non sembra riuscire a mantenere l’armonia per più di qualche ora. Anche per il pubblico che segue il reality da casa non è facile capire gli atteggiamenti di alcuni partecipanti al reality, e ogni giorno su internet scoppiano nuove polemiche. L’ultima ha coinvolto Alex Belli e una battuta infelice sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, ritenuta assolutamente inaccettabile da gran parte degli spettatori.

Alex Belli, dark humor sulla disabilità di Manuel Bortuzzo: web in rivolta

Dopo la lite con Aldo Montano Alex Belli trascorre la maggior parte del suo tempo con Soleil e Davide, che sono anche i suoi compagni di stanza. Ieri pomeriggio i tre concorrenti si stavano rilassando in piscina quando hanno iniziato a fantasticare sulla realizzazione di un musical con protagonisti gli inquilini della Casa. Mentre si parlava della scenografia che avrebbero utilizzato per il musical Belli ha fatto una brutta e triste battuta di dark humor: “Quando diciamo ‘eliminare’ a uno a uno cadono” diceva Belli. “Con lui per ultimo”, è intervenuta la Sorge rivolgendosi a Silvestri. “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere” ha risposto Belli ridendo. Mentre Davide è rimasto in silenzio, visibilmente imbarazzato, anche Soleil Sorge è scoppiata a ridere con Belli.

A parte a Soleil, la battuta non è piaciuta a nessuno. Il pubblico da casa ha giudicato la frase di Alex totalmente inappropriata e offensiva, e gli amici e lo staff di Manuel hanno immediatamente chiesto che il Grande Fratello prendesse provvedimenti in merito a quanto detto. “Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti” hanno scritto su Instagram.

Anche Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Bortuzzo, ha commentato la faccenda: “Mi state scrivendo in molti, ma io ho veramente poco da dire. Sono disabile e nella vita sono caduto tantissime volte e mi sono sempre rialzato. Anche Manuel può cadere… Anzi, a differenza di quello che pensa Alex Belli, Manuel è già caduto e non solo una volta. Ma si è sempre rialzato e sempre si rialzerà. Per Alex, invece, è stata una vera caduta dalla quale, moralmente, credo si rialzerà difficilmente se ha una coscienza”.