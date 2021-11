“Perfezione fatta persona”, Alice De Bortoli in tuta mostra l’addome scolpito: vera seduzione pura – FOTO

La tiktoker e influencer ancora una volta ha sbalordito i fan sui social con un doppio scatto super energico, lei è una vera dea dal fascino incredibile.

Ha da poco compiuto 18 anni la ex partecipante a “Il Collegio” nel 2019, la serie targata Rai che le ha dato la popolarità che oggi l’ha portata su Instagram ad avere oltre 2 milioni di fan al seguito.

Alice De Bortoli è sempre attivissima sui social, soprattutto TikTok, dove si esibisce in balli hip hop che tanto ama e che continua a praticare da quando era piccolissima. La bella trevigiana è testimonial di vari brand di abbigliamento, soprattutto sportivi, e proprio l’ultimo post social racconta il nuovo progetto che l’ha coinvolta.

Alice De Bortoli non teme il confronto, lo sguardo felino stende chiunque

“Sono uno spirito libero, lo so…a molti non piace ma è quello che sono!🌪” scrive lei nella didascalia che accompagna gli ultimi due scatti Instagram postati ieri sera. Essere uno spirito libero è anche il mantra dell’azienda di abbigliamento con cui sta collaborando da diversi mesi.

Si tratta di Shop⭐Art, il brand di loungwear e attività sportiva che ha anche come volti testimonial Sara Croce e Wanda Nara. Nello specifico, nell’ultimo post di Alice, la vediamo seduta sulle scale con le gambe aperte in segno di estrema disinvoltura, mentre indossa alla perfezione una tuta nera e bianca con i pantaloni larghi abbassati in vita.

Veste anche un crop top con il cappuccio molto corto sull’addome che viene mostrato con molta facilità senza timore, piatto e tonico dopo anni di attività sportiva e allenamenti in palestra la bella influencer non teme questo tipo di dimostrazione.

“Sei la perfezione fatta persona ali 😍”, “Bastaaa ogni foto mi fai sentire ogni volta più cessa”, “DEA!”, scrivono alcuni follower a margine del post che ha ottenuto “solo” 97mila like.