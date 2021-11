La strepitosa cantante italiana Anna Tatangelo ha pubblicato una doppietta di foto, in cui spoilera l’outfit che indosserà questa sera.

La bellissima trentaquattrenne ha condiviso un nuovo IG post: questa volta si tratta di un paio di foto, pubblicate per ricordare ai fan l’appuntamento di questa sera, 04/11/2021, nel programma ‘D’Iva‘ della fantastica presentatrice, cantante, attrice, opinionista ed ex politica Iva Zanicchi.

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “Stasera non mancate!”. E ancora: “È stato un enorme piacere ed onore condividere il palco con te!”.

La trasmissione a cui prenderà parte la Tatangelo va in onda in prima serata su Canale 5 e si divide in due eventi: quello di oggi e un’altro l’11 Novembre.

Il programma televisivo musicale ripercorrerà tutta la carriera della conduttrice, in occasione dei suoi ottant’anni.

Anna Tatangelo, quelle gambe che non ti scordi: i fan non vedono l’ora di vederla in tv!

L’ex grande amore del noto cantante Gigi D’Alessio ha lasciato tutti a bocca aperta, con questo post da urlo: la prima immagine è un selfie, in cui la Tatangelo fa l’occhiolino e tira fuori la lingua… che meraviglia!

Il secondo scatto, invece, la immortala in piedi, con le gambe leggermente divaricate, una mano in vita e l’altra lungo i fianchi, la testa girata verso la sua destra ed un’espressione piuttosto seria e provocante: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

L’outfit di Anna è uno spettacolo: si compone di una minigonna in vinile, un paio di calze nere velate, una camicia nera e gialla ed un paio di tacchi a punta.

Tra i commenti lasciati dai followers si legge: “Che gambe da sballo!“; “Bellezza all’italiana”; “Complimenti”; oppure “Sei stupenda!”.