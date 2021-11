Benedetta Parodi sempre eccezionale sui social network: la moglie di Fabio Caressa ha postato uno scatto in cui indossa un vestitino rosso straordinario.

Benedetta Parodi riesce ogni singolo giorno ad illuminare il mondo dei social network con il suo fantastico sorriso. La nativa di Alessandria è amatissima dagli italiani: tutti hanno provato sicuramente una delle ricette che lei ha mostrato in televisione o sul suo blog; su uno dei suoi libri o su Instagram.

La moglie di Fabio Caressa non condivide soltanto aspetti della sua vita professionale, ma anche e soprattutto aspetti della sua vita privata. Qualche giorno fa, ad esempio, svelò a tutti il suo travestimento da strega per la ricorrenza di Halloween. Questa sera, invece, la Parodi ha infuocato il web postando delle fotografie in cui indossa un vestito stratosferico di colore rosso.

Benedetta Parodi, il vestitino è di fuoco: bellezza e sensualità

L’intento iniziale di Benedetta era quello di offrire una comunicazione importante ai suoi fan. “Questa sera torna Bake Off Italia. Alle ore 21.20 tutti sintonizzati su Real Time“, ha scritto nella didascalia. L’attenzione degli utenti, tuttavia, si sposta su altro. La Parodi indossa un vestitino di colore rosso che mette in risalto il suo fisico meraviglioso.

L’outfit è davvero scosciato e le sue gambe perfette, così in bella mostra, fanno impazzire i seguaci. Come se non bastasse, la conduttrice e regina delle ricette ha ai piedi dei tacchi vertiginosi. La piemontese ha messo sulle sue labbra un rossetto dotato dello stesso colore del vestito. I followers, tramite lo spazio dedicato ai commenti, si complimentano con lei per il suo fisico atomico.

Il fascino e lo charme è comunque di famiglia: in occasione del compleanno della sorella, Benedetta postò uno scatto favoloso. Le due Parodi (lei e Cristina) camminavano in strada con un’eleganza fuori dal comune.