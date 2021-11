Benessere a tavola: 5 inaspettati benefici del pepe

Originario dell’India occidentale, il pepe è la spezia perfetta per esaltare il gusto dei tuoi piatti. Le sue proprietà sono diverse.

Originaria della Costa di Malabar, nell’ India Sud-Occidentale, il pepe è il tocco perfetto per esaltare il gusto delle tue ricette salate. Leggero tocco aromatico e piccante? Una spolverata di pepe può davvero fare la differenza in cucina. Amico fedele di carni e grigliate, questa spezia scura e grinzosa è inoltre un ottimo alleato per la salute del nostro organismo. Scopriamo insieme le sue 5 proprietà inaspettate.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: zucchero raffinato? Ecco 6 alternative migliori

Pepe: 5 benefici che non ti aspettavi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claire Le Moing (@clairelm_art)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: zucchero raffinato? Ecco 6 alternative migliori

alleato della digestione: il pepe incrementa la produzione di saliva e secrezioni gastriche. Aiuta pertanto i meccanismi di digestione prevenendo scomode sensazioni di gonfiore, gas e costipazione. Efficace anche in caso di nausea.

il pepe incrementa la produzione di saliva e secrezioni gastriche. Aiuta pertanto i meccanismi di digestione prevenendo scomode sensazioni di gonfiore, gas e costipazione. Efficace anche in caso di nausea. sollievo dal dolore: grazie alla sua piperina, l’alcaloide che gli conferisce al pepe il suo tipico sapore pungente, questa polvere magica allevia anche i dolori articolari, come ad esempio l’artrite. Il suo principio attivo agisce come antidolorifico e antinfiammatorio naturale.

grazie alla sua piperina, l’alcaloide che gli conferisce al pepe il suo tipico sapore pungente, questa polvere magica allevia anche i dolori articolari, come ad esempio l’artrite. Il suo principio attivo agisce come antidolorifico e antinfiammatorio naturale. ottimo per l’anima: le proprietà del pepe si estendono dal fisico alla mente: la spezia peperita stimola la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità secreti dal cervello. Tutto questo sempre grazie alla piperina, alcaloide presente nel pepe nero. Condimento d’obbligo in caso di stress e stanchezza.

le proprietà del pepe si estendono dal fisico alla mente: la spezia peperita stimola la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità secreti dal cervello. Tutto questo sempre grazie alla piperina, alcaloide presente nel pepe nero. Condimento d’obbligo in caso di stress e stanchezza. rimedio naturale anti-età: ricco di antiossidanti, il pepe ha effetti benefici anche sulla pelle. Nello specifico, questa spezia aiuta a prevenire o ridurre lo sviluppo dei radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento cellulare: attività che lo rende un ottimo agente naturale antietà.