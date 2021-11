Calciomercato: scambio folle dalla Liga per il bomber di Serie A

Ci potrebbe essere uno scambio interessante tra un bomber della Serie A e un suo connazionale che gioca in un top club della Liga spagnola

È uno dei bomber della Serie A e gioca con la maglia della Fiorentina. Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 sta facendo parlare di sé a suon di gol e belle prestazioni. Ha già messo a segno 10 reti in 12 gare complessive tra campionato e Coppa Italia.

Vlahovic ha un contratto fino al 30 giugno 2023 con la Viola ma non sarebbe intenzionato a rimanere a Firenze. Il presidente Rocco Commisso non vorrebbe lasciarlo andare, soprattutto aspettando un’altra annata calcistica per poi cederlo a parametro zero. C’è quindi alla finestra un’allettante offerta che un top club del Campionato spagnolo è pronto a mettere sul piatto.

Il top club della Liga pronto a fiondarsi su Vlahovic

Vlahovic fa gola al Real Madrid che vorrebbe accaparrarselo con una cospicua somma di denaro e per far pendere il piatto della bilancia dalla propria parte il club è pronto a cedere Luka Jovic. Florentino Perez ha già intenzione di acquisire il cartellino di Mbappé, che con molta probabilità lascerà il Paris Saint-Germain e arriverà nella capitale spagnola durante la sessione estiva di calciomercato.

L’idea è quindi quella di mettere nuova linfa nel gioco dei Blancos allenati da Carlo Ancelotti e per farlo bisognerà rinforzare la rosa dei giocatori a disposizione. La dirigenza del club di Madrid è quindi pronta a uno scambio tra Vlahovic e il suo connazionale.

Jovic fu prelevato due stagioni fa dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro. Negli ultimi incontri di Liga il 23enne attaccante della Nazionale serba ha giocato solo 84 minuti e il suo prossimo futuro non sembra quindi essere a tinte madrilene.

Tra due mesi ci sarà da vedere se la dirigenza viola cederà il suo bomber tanto facilmente “accontentandosi” di Jovic oppure rispedirà l’offerta al mittente. È certo che non mancheranno colpi di scena in questo possibile scambio tra i due giocatori della stessa Nazionale.