Carolina Di Monaco, il tragico evento che ha stravolto la sua vita

La vita di Carolina Di Monaco, icona assoluta di stile e di eleganza, è stata segnata da un tragico evento che ha stravolto la sua esistenza.

Icona di stile e fascino eterno. Nei suoi 64 anni Carolina di Monaco ha lasciato il segno con il suo gusto e il suo sorriso, stampato sul suo volto nonostante le innumerevoli difficoltà vissute. Figlia di Grace Kelly e del Principe Ranieri è nata nel 1957 nel Palazzo dei Principi di Monaco.

Dopo diverse tragedie vissute ha saputo rialzarsi, mostrando tutta la sua forza. Sorella maggiore di Albert e Stephanie, sarebbe stata l’erede del Principato di Monaco se non fosse nato dopo un anno di lei il fratello minore.

Amante della danza, in particolare quella classica, si è distinta per la sua eleganza e i suoi look: nota era la sua amicizia con il guro della moda Karl Lagerfeld di cui fu la sua musa ispiratrice. Oggi è diventata nonna, continuando a incantare tutti con la sua bellezza regale e la sua luminosità mai persa nonostante i grandi dolori affrontati nel corso della sua vita.

Carolina Di Monaco: il trauma più pesante

Aveva 52 anni, era una delle attrici più conosciute al mondo. La mamma di Carolina di Monaco, Grace Kelly, si è spenta il 13 settembre 1982 lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore.

In partenza verso Parigi, con l’auto colma di bagagli, si era messa al volante al fianco di Stéphanie, la sorella di Carolina. Dopo un po’ di strada perse il controllo della vettura, sbandando. Ribaltata la macchina, per l’attrice non ci fu nulla da fare, mentre la figlia si è salvata per un miracolo, riportando molte fratture.

Una tragedia che ha segnato per sempre la vita dei suoi figli. Con il decesso della madre, la primogenita ha subito assunto la presidenza del Garden Club di Monaco e del comitato organizzativo legato al Festival delle arti di Monte Carlo.

Per la Principessa non è stata l’unica tragedia. Dopo aver sposato il banchiere parigino Philippe Junot, suo primo amore, di seguito si era legata a Stefano Casiraghi, campione sportivo con cui ha dato alla luce i figli Andrea Albert Pierre, Charlotte e Pierre. Una grande storia spenta da un tragico incidente nautico con cui Casiraghi perse la vita.

Di seguito si è sposata con Ernesto Augusto di Hannover, uomo capace di conquistare il suo amore dopo la dolorosa perdita, matrimonio da cui è nata la figlia Alexandra.