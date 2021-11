“Non ce n’è per nessuna” Cristina Marino, la posa estrema seduce: le FOTO in lingerie tolgono il fiato

Cristina Marino, l’attrice è sempre tra le preferite dai principali brand di moda per la promozione delle nuove collezioni. Fisico da 10 e lode!

Cristina Marino è un’attrice che negli ultimi anni si è fatta conoscere ricoprendo diversi ruoli in film e fiction. Il mondo del gossip inoltre la ama per essere la moglie di Luca Argentero, uno degli attori più desiderati dal pubblico femminile. Insieme sono diventati genitori di Nina Speranza, nata lo scorso anno.

Cristina ha sempre mostrato un corpo perfetto che non ha risentito nemmeno della gravidanza. Ed oggi è tra le più ambite dai brand per la promozione delle nuove collezioni. Per ultima con Emporio Armani le cui foto hanno scatenato l’eros sul web e le reazioni contrastanti del marito che avverte: “Chiudete Internet”.

Cristina Marino, fisico perfetto e quella posa che seduce: sublime

Bellissima come sempre, un fascino intrigante che ti cattura. Sarà lo sguardo circondato da ciocche di capelli che le conferiscono una maggiore aria di mistero e poi il corpo che come saggiamente ha scritto una fan è “Un fisico perfetto che il signore ti ha donato e tu saggiamente hai modellato e curato ❤️”. In lingerie Emporio Armani, gli scatti tolgono il fiato: dagli stili più da giorno a quello più sexy con reggiseno a triangolo, sull’attrice questi completini diventano ancora più seducenti.

Numerosissime le fans che inviano messaggi di profonda stima, ritengono infatti che Luca Argentero sia fortunato ad averla in moglie. Insomma, si respira un clima favorevole e pieno di dolcezza. A parte l’esilarante intervento proprio dell’attore che preso dalla gelosia – ironicamente, si intende – per la bellezza della collega sprigionata così liberamente sui social chiede che venga – come accennato sopra – chiuso internet.

Un commento che ha dato adito all’intervento dei fans che scrivono “Ma chissà come hai fatto a innamorarti di @cristina__marino🤣🤣 Siete meravigliosi!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Sono tra le coppie preferite dal web, i fans impazziscono per loro, la loro storia li emoziona. Forse perché sono l’esempio perfetto di come oltre la bellezza ci sia tanto altro: talento, dedizione e amore per quello che si fa giorno dopo giorno.