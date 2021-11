Elisabetta Gregoraci ha lasciato senza fiato il popolo del web con una mise da infarto, scoprendo le sue curve sbalorditive.

Popolo del web in tilt a seguito di un nuovo scatto rovente condiviso su Instagram da Elisabetta Gregoraci. Come ogni contenuto pubblicato dalla showgirl, anche questa volta i fan sono in estasi per una nuova foto bollente in cui è ritratta in tutta la sua bellezza.

41 anni, di Soverato, il suo volto è diventato noto nello spettacolo a seguito di format del calibro di “Batti Live”, “Made in Sud” e “Grande Fratello Vip”, in cui si è distinta con il suo carisma e il suo fisico pazzesco.

Oltre al successo sugli schermi, ha raggiunto una grande notorietà sul web, in particolare su Instagram dove condivide scatti quotidiani dalla sua vita professionale e personale.

Mamma di Nathan, nato dalla sua famosa storia d’amore con l’imprenditore Briatore, non mancano foto al fianco del figlio nonché momenti trascorsi tra set e shooting.

Il minimo comunicatore denominatore di tutti gli scatti è la sua bellezza mozzafiato, tanto che ogni post fa sempre impazzire i fan, subito intenti a commentare e a lasciare un like. L’ultima foto apparsa sul suo feed ha esordito il medesimo effetto.

Elisabetta Gregoraci, mise rovente: curve sbalorditive

