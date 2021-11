Il nervosismo nello studio di “Domenica In” è palpabile. Mara Venier ironizza ma l’ospite non la prende bene

Mara Venier è una donna che va d’accordo con tutti, che mette di buonumore e sa sempre come intrattenere il pubblico a casa, la domenica pomeriggio, e accogliere i suoi ospiti in studio.

Nell’ultima puntata di “Domenica in” però non tutto è filato liscio. Ad un certo punto in studio la tensione era palpabile. L’uscita della zia Mara non è piaciuta all’ospite che si è risentito e ha gelato del tutto la conduttrice. Vediamo cosa è successo.

NON PERDERTI ANCHE — > “Striscia la notizia”, addio di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: il motivo

“Domenica In”: Mara Venier scherza ma non è gradita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

NON PERDERTI ANCHE — > Milly Carlucci l’ha combinata grossa, fan indignati e critiche a raffica: il motivo

Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In” è stata interrotta dalla rete. Nel corso del normale svolgimento della trasmissione gli autori hanno comunicato alla Mara Nazionale che il Tg1 chiedeva la linea per un’edizione straordinaria.

La conduttrice è stata spiazzata, bloccata nel bel mezzo dell’intervista al noto regista Ferzan Ozpetek e così scherzando, com’è solita fare, ha detto: “Ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?”.

Evidentemente chi c’era dall’altro lato non l’ha presa bene e ha risposto di tutto punto lanciando alla Venier una frecciatina così pesante che ha gelato l’atmosfera. Nello studio del Tg1 c’era Francesco Giorgino che attendeva di ricevere la linea per comunicare gli aggiornamenti sul G20 di Roma.

Evidentemente la frase di Mara non gli è piaciuta affatto e a tono, pur mantenendo il rigore che lo contraddistingue, ha chiosato: “Saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione”.

Mara evidentemente ha capito il fastidio provocato e in chiusura ha tentato di salutare in modo carino il giornalista che però non gli ha dato spazio e modo di parlare.

“Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1 – ha puntualizzato il giornalista stizzito – la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16”. Così la Venier è riuscita a dire solo: “Grazie a Francesco Giorgino”.