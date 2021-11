La bella cantante Elettra Lamborghini ha condiviso uno scatto su instagram davvero molto sensuale, è irresistibile

Elettra Lamborghini stuzzica i fan con uno scatto davvero sensuale. La bella cantante in questo periodo si sta godendo del tempo di relax e serenità insieme al marito Afrojack. I due sono sposati da un anno e due mesi ormai. Hanno festeggiato il loro primo anniversario il 26 settembre. Il loro amore procede a gonfie vele da anni e anche sul lavoro sono entrambi fortunati, tra un successo e l’altro. L’ultima foto pubblicata dalla Lamborghini infuoca il web, scopriamo perché.

Elettra Lamborghini manda in tilt il web con la sua foto sexy

Elettra Lamborghini ha condiviso una foto molto sexy dall’alto, dove si vede in primo piano il seno prorompente della cantante. Lo sguardo poi è ammiccante e provocatorio. I fan impazziscono e commentano:”La donna più bella d’Italia”, “Mamma mia e cosa sei”, “Dea”, “No vabbè non si potrebbe”. La Lamborghini è molto apprezzata come personaggio televisivo e come cantante. Recentemente è stata opinionista “all’Isola dei famosi”, dove si è mostrata meno esplosiva del solito. Forse il suo palco scenico è quello che riguarda il canto, dove può essere davvero se stessa.

Il suo ultimo brano Pistolero ha avuto un successo stratosferico. Ha recentemente ricevuto una statuetta che segna il multiplatino del disco. Il brano è stato una delle hit dell’estate. Su YouTube ha ricevuto 36 milioni di visualizzazioni. I suoi primi passi nel mondo della musica la Lamborghini li ha mossi al fianco di due rapper famosi, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno con il brano Lamborghini RMX con cui hanno partecipato ai Wind “Music Awards 2018”. Successivamente la cantante è uscita con il brano Pem Pem che ha riscontrato molto successo, classificandosi con due dischi di platino. Nuovamente collabora con Sfera Ebbasta nel brano Cupido RMX.

E dopo vari ruoli in televisione come coach musicale e conduttrice, pubblica il suo primo album Twerking Queen. Nel 2020 partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano Musica il resto scompare, che si guadagna il 21 esimo posto nella classifica. Sempre nel 2020 esce con un brano di successo in collaborazione con Giusy Ferreri, La Isla. Ad oggi la Lamborghini si è affermata totalmente nel mondo della musica.