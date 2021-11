Elisabetta Canalis continua a stupire i fan con degli scatti unici, ecco dove ha passato la scorsa notte. I dettagli

Elisabetta Canalis è una delle ex veline più note e seguite, la sua fama è internazionale e su Instagram vanta di quasi tre milioni di follower. Di origine sarda, si è fatta conoscere dal pubblico italiano nell’ormai lontano 2002, quando venne scelta a coppia con Maddalena Corvaglia per essere la velina mora di “Striscia la notizia”.

Oggi è una showgirl, conduttrice, moglie e mamma strepitosa che non perde occasione di condividere con i suoi fan alcuni momenti delle sue giornate.

GUARDA QUI>>Francesca Neri e la malattia: “Ho cominciato ad incontrare persone sul pc..”

Elisabetta Canalis, look strepitoso e scollatura da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

GUARDA QUI>>“Adoro questa combinazione”, Natacha Eguía miss dal sapore vivace e non solo: il top leopardato non dà tregua ai fan – FOTO

Dopo la conduzione di “Le Iene” accanto a Nicola Savino e ad altri lavori in Italia, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles dalla sua famiglia. E’ arrivata da qualche giorno e già è tornata in pista per nuovi progetti.

Ha partecipato all’Ittvfestival dove ha trascorso la serata in compagnia di altri colleghi come Tiziano Ferro e Joe Bastianich. Questa notte invece è stata ospite all’evento di Amfar, serata di beneficienza intitolata Making e history.

Per l’occasione ha sfoggiato un vestito corto fino alle ginocchia rosa con alcune sfumature bianche, la scollatura è esagerata e i tacchi a spillo le hanno dato un tocco di sensualità in più.

“Sei splendida” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “E anche oggi diventi brutta domani”, qualcun altro ha aggiunto: “Semplicemente devastante”.

Passano gli anni ma la Canalis continua a stupire i suoi fan con la sua bellezza e sensualità che non passano mai di moda. L’ex velina si mantiene in forma seguendo una sana alimentazione e facendo sport ogni giorno. Il web impazzisce per lei e non può fare a meno di ammirarla, supportarla e sostenerla.