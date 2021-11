La showgirl Federica Nargi ha condiviso su Instagram alcuni scatti dolcissimi con le sue bambine, che emozione

Federica Nargi ha un rapporto davvero speciale con le sue due bambine, Sofia e Beatrice. Non si separa mai da loro ed è una mamma davvero premurosa. Recentemente è stata impegnata con il programma “Tale e Quale Show”, l’abbiamo apprezzata come concorrente e nello show ha dimostrato un grande talento nel ballo e nel canto. Le sue figlie da casa hanno sempre fatto il tifo per lei.

Federica Nargi mamma attenta e donna di spettacolo

Recentemente la Nargi ha dimostrato di essere a tutti gli effetti una donna dello spettacolo, mettendo in scena interpretazioni di grande rilievo nell’imitare diversi personaggi femminili del mondo dello spettacolo, nel programma “Tale e Quale Show”. Da Elettra Lamborghini a Cristina D’Avena passando per Romina Power e persino Heather Parisi. Insomma ne ha interpretate tante e lo ha fatto sempre con impegno e dedizione. In tutto questo le sue figlie da casa hanno sempre fatto il tifo per lei insieme al papà Alessandro Matri, che ha supportato la compagna mandandole rose. La Nargi ama molto la televisione, negli anni ha dimostrato notevole presenza scenica, frutto di tanta gavetta.

Ha iniziato con “Miss Italia” e proseguito con “Veline” vincendo l’edizione e diventando la protagonista di “Striscia la Notizia” insieme a Costanza Caracciolo. In seguito ha avuto altre opportunità in “Le nuove mostre”, “Pechino Express”, “Forever Together Summer Show”, “Colorado”, “Si può fare” e “Tale e Quale Show”.

Negli anni è stata tante cose, velina, conduttrice, showgirl, modella ed ora influencer. Non si è risparmiata nemmeno nel ruolo di attrice in “Capitan Basilico 2”, “Il bello delle donne..alcuni anni dopo”.

Federica è stata anche la protagonista di due videoclip, quello del brano “Heroes” di Ben Dj e del brano “Il bello d’esser brutti” di J-Ax, il rapper italiano l’ha definita il prototipo di donna ideale. Nonostante l’avvenenza è rimasta la donna ideale sono per un uomo, il suo Alessandro Matri, compagno di vita dal 2007 e padre delle sue due bambine. Il loro è un amore d’altri tempi che non vede crisi e tradimenti, come invece accade spesso nel mondo dello spettacolo.

Insieme formano una bellissima famiglia, recentemente si sono mascherati per Halloween, la Nargi da diavolessa, Sofia da Harley Quinn, Beatrice da strega e Matri da Joker. Oggi invece l’ex velina ha condiviso una serie di scatti con le sue bambine vestite come lei con una tuta comoda e chic. Ecco le sue parole: “Quanto mi diverto a coordinare il mio look con quello di Sofi e Bea”.