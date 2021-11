Federica Pellegrini è inarrestabile su Instagram: la nuotatrice regala un nuovo scatto da paura, con il suo corpo in mostra.

Federica Pellegrini sta conquistando le prime pagine dei quotidiani del Gossip: questo 2021 è stato molto speciale per la nuotatrice (e non solo dal punto di vista dei risultati sportivi, con la quinta finale consecutiva nei 200 stile libero alle Olimpiadi). Matteo Giunta, fidanzato della nativa di Mirano da ben 4 anni, ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio in quel di Venezia.

I due hanno confermato il tutto pubblicando un post su Instagram strepitoso. Una data, al momento, non è ancora stata fissata: stando ad alcuni rumors, la coppia potrebbe sposarsi nel mese di settembre del 2022 (il periodo con meno impegni per entrambi). Nonostante il matrimonio imminente, la Pellegrini continua ad infiammare il mondo dei social network con la sua bellezza e con i suoi scatti da infarto. Anche questa sera, la classe 1988 ha postato una fotografia infuocata in in cui ha mostrato il suo meraviglioso corpo.

Federica Pellegrini, la visuale è dal basso: il paradiso all’improvviso

