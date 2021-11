“GF Vip”. La battutaccia di Alex Belli su Manuel Bortuzzo ha avuto la replica che meritava. Le parole del padre del nuotatore

“GF Vip”. Uno dei concorrenti, Alex Belli, ha avuto un’uscita assai infelice su un compagno di gara, Manuel Bortuzzo, costretto su una sedie a rotelle. La replica del padre di quest’ultimo

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando una giovane promessa del nuoto nazionale è stato raggiunto da un proiettile durante una sparatoria vicino a un pub di Roma mentre si trovava lì per caso. Manuel Bortuzzo è rimasto così paralizzato a soli 20 anni. Non si è dato per vinto; pochi mesi dopo è tornato ad allenarsi e dopo due anni lo ritroviamo come concorrente al “Grande Fratello Vip”.

La scelta di partecipare al reality è dettata dalla volontà di mostrare al pubblico le condizioni di vita di una persona costretta sulla sedia a rotelle nella sua quotidianità e, allo stesso tempo, lanciare un messaggio forte di resilienza. Tuttavia, durante la gara, un concorrente e “amico” di Manuel Bortuzzo ha pronunciato un’infelice battuta nei suoi riguardi, scatenando la polemica. Stiamo parlando dell’attore Alex Belli.

La risposta di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ad Alex Belli

Durante una discussione a tre con Soleil Sorge e Davide Silvestre, parlando di dinamiche di gioco e cercando di prevedere eventuali eliminazioni in cui i concorrenti “cadono uno a uno”, Alex Belli, ridendo, ha pronunciato delle parole riprovevoli all’indirizzo di Bortuzzo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

La battuta non è rimasta inosservata ma, anzi, ha scatenato la polemica sul web con commenti al vetriolo per l’attore di “Centovetrine”: “Delusione totale sei Alex, spero uscirai presto”, “Vergognoso”, “Pensava di fare il figo e invece si è buttato la zappa sui piedi”.

La batosta più forte è arrivata da Franco Bortuzzo (padre di Manuel) che, tramite Instagram Stories, ha così replicato alla cattiveria sferrata al suo figlio: “Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”.

Resta da vedere se la produzione del “GF Vip” prenderà provvedimenti disciplinari. In molti chiedono l’eliminazione di Alex Belli dalla competizione.