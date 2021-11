“GF Vip”, rissa sfiorata in diretta durante la puntata: “Non mi toccare”

Alex Belli e Aldo Montano hanno discusso animatamente durante l’ultima puntata del GF Vip: i due ex amici si sono scontrati durante la festa di Halloween

Aldo Montano e Alex Belli sono due grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip. I due all’inizio del programma avevano instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, poi qualcosa è improvvisamente cambiato quando qualcuno ha riferito ad Alex che Aldo parlava alle sue spalle. I due di recente si sono un po’ allontanati e, dopo quanto accaduto alla festa di Halloween, si è formata una crepa irreparabile tra di loro. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha voluto mettere i due uno di fronte all’altro per un chiarimento

GF Vip, lite furiosa tra Alex e Aldo: rissa sfiorata in diretta

Tutto c’è stato tranne che questo. Infatti, la loro lite che è diventata virale negli ultimi giorni perché i due erano quasi arrivati alle mani, stasera è stata replicata. Alfonso Signorini ha chiesto ad Aldo e Alex di andare in un’altra stanza e li ha fatti mettere uno di fronte all’altro, ad un metro di distanza. Aldo si è scusato per quanto accaduto ma ci ha tenuto a sottolineare il suo punto di vista: Alex, in quanto suo amico, quella notte avrebbe dovuto svegliarlo e chiarire con lui questa situazione, piuttosto che andare in confessionale a sfogarsi e a parlare male di lui. Se erano davvero così tanto amici come diceva, avrebbe dovuto reagire in maniera differente. I due hanno cominciato a litigare ancora una volta e per poco non sono arrivati ancora una volta alle mani.

Dopo un po’ di spintoni, Alfonso ha deciso di intervenire per riportare la calma ed impedire ai due di dare spettacolo in diretta su Canale Cinque.