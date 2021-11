“Grande fratello vip”, salta la diretta. La decisione di Mediaset

Dubbi e incertezze per “Grande fratello vip”, Mediaset deve prendere una decisione molto importante per l’evento dell’anno: di cosa si tratta

Il “Grande fratello vip” è uno dei reality più seguiti da anni, per questo Mediaset ogni volta decide di riconfermarlo nel palinsesto televisivo di Canale 5. L’edizione in corso, però, sembra non stia ottenendo i risultati sperati e l’azienda si sta già rimboccando le maniche per trovare una soluzione.

Alfonso Signorini è sempre alla guida del programma e con carisma e classe la sua conduzione va a gonfie vele, allora quale potrebbe essere il problema?

GUARDA QUI>>Addio sofferto per Barbara D’Urso, la fine si avvicina: cosa sta succedendo con Mediaset

“Grande fratello vip”, salta l’evento dell’anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GUARDA QUI>>“GF Vip”. La battutaccia di Alex Belli su Manuel Bortuzzo ha avuto la replica che meritava. Le parole del padre del nuotatore

Se il numero di ascolti e share continua ad abbassarsi, un’indiscrezione potrebbe trasformarsi in realtà. Stiamo parlando della diretta prevista per Capodanno. Secondo quanto ha riportato Davide Maggio, l’idea di Mediaset sarebbe quella di fare compagnia agli italiani con gli spettacoli in piazza, come era solito avvenire prima del Covid-19.

Se questa dovesse essere la scelta definitiva, lo show di fine anno dovrebbe svolgersi a Bari, è quanto si legge sul sito ufficiale. L’intento di Mediaset è quello di riportare la normalità nelle case dei telespettatori, che a differenza dell’anno passato avranno più libertà di muoversi e scegliere cosa fare.

L’anno scorso, invece, era stato Alfonso Signorini ad augurare buon anno insieme ai gieffini e agli opinionisti dell’edizione. Mentre su Rai1 era andato in onda “L’anno che verrà” condotto da Amadeus senza il pubblico e solo con gli ospiti musicali.

Manca poco più di un mese e per Mediaset è arrivato il momento di definire il palinsesto previsto per il 31 dicembre 2021. Intanto, questa sera andrà in onda una nuova puntata del “Grande fratello vip” dove non mancheranno sorprese e colpi di scena per i concorrenti e il pubblico.