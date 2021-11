Guendalina Tavassi devastante sui social: la nota influencer ha postato uno scatto mostruoso in cui indossa jeans stretti e si scopre sopra…

L’esplosività di Guendalina Tavassi non la si scopre di certo oggi: la nativa di Roma è una donna bellissima ed è dotata di un fisico bestiale e di forme spettacolari. Ovviamente i social network sono invasi dai suoi scatti bollenti in cui mette in mostra le sue curve pericolose.

Per chi non lo sapesse, la classe 1986 raggiunse la popolarità grazie al ‘Grande Fratello‘: la romana prese parte all’undicesima edizione del reality. Instagram è stato un nuovo trampolino di lancio per lei, che ad oggi è anche una testimonial apprezzata e ricercata. Guendalina, anche stasera, ha regalato una foto meravigliosa a tutti i suoi followers.

Guendalina Tavassi, jeans strettissimi e si scopre sopra: fan estasiati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma Marrone, la confessione intima distrugge i fan: “Sono andata a letto…”. La FOTO mai vista

Lo scatto di oggi della Tavassi è semplicemente mostruoso: la nota influencer indossa jeans super aderenti e sfodera un outfit non adatto ai deboli di cuore. La nativa di Roma decide di aprire tutto, restando solo con un micro top che non cela le sue bombe strepitose. L’ex gieffina assume una posa magnifica e chiude con dolcezza i suoi occhi.

Guendalina ha anche riportato in didascalia alcuni codici per ottenere sconti interessanti per gli outfit che mostra in rete. Tra i commenti, spuntano anche proposte indecenti. “Sei bellissima…però rispondi ai messaggi”. Qualcuno, invece, mette in dubbio la bellezza della fotografia. “Hai usato troppo photoshop”. Gli utenti si scatenano sempre su Instagram, per questo motivo non sorprendono critiche e messaggi non adatti. Il post ha ottenuto un numero altissimo di apprezzamenti, con la maggior parte dei followers che ha sottolineato il fascino e l’avvenenza della sexy influencer.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriana Trevisan, il “lato B” in primo piano scatena il delirio sul web: curve pazzesche – FOTO

La 35enne riesce ogni giorno a conquistare i seguaci con fotografie da brividi e video fenomenali.