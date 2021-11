Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 4 novembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel

Il 4 novembre 2021 è stata una serata televisiva speciale, su Rai 1 è andato in onda La scelta di Maria, il film sul Milite Ignoto e su Canale 5 Iva Zanicchi ha debuttato con la prima puntata del programma “D’Iva”.

Sono andati in onda altre trasmissioni come “Piazza pulita”, “Dritto e rovescio”, “Quelli che”. Scopriamo insieme chi ha vinto la gara di share e ascolti.

Ascolti tv: chi ha vinto? I dati del 4 novembre 2021

Vince ancora una volta il primo posto Rai1 con La scelta di Maria che ha conquistato 3.977.000 spettatori pari al 17.6% di share. Iva Zanicchi con il programma “D’Iva” in onda su Canale 5 ha intrattenuto 1.985.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Scopriamo poi quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia il 4 novembre 2021 al pubblico italiano:

Rai2: “Quelli che” 563.000 spettatori, 2.7% di share.

Italia1: Jack Reacher – La prova decisiva 1.541.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Rai3: Che Fine ha fatto Baby Jane? 987.000 spettatori con il 4.6%, presentazione a 801.000 telespettatori e il 3.3% di share.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 899.000 spettatori, 5.5% di share.

La7: “Piazzapulita” 840.000 spettatori con il 5.1% di share.

Tv8: la partita di Europa League Roma-Bodo Glimt 967.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Nove: “Il Contadino cerca Moglie” 412.000 spettatori, 1.8% di share.

SkyUno: il Live Show di “X Factor” 478.000 spettatori con il 2.4% di share.

Questa sera il pubblico italiano avrà di nuovo l’imbarazzo della scelta. Su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di “Tale e quale show” dove non mancheranno sorprese da parte dei concorrenti. Su Canale5 Alfonso Signorini tornerà con “Grande fratello vip” ed è pronto a scendere in pista con tanti colpi di scena. Voi avete già deciso cosa seguire?