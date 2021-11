Jasmine Carrisi stuzzica i fan in un’escalation di sensualità. Sguardo sensuale nella prima foto, poi la spallina scende: lo scatto infiamma il web

Ha il sogno della musica nel cassetto e un cognome che ha indelebilmente segnato la canzone italiana. Jasmine Carrisi non è solo figlia d’arte, ma una giovane ragazza che cerca di farsi spazio nel mondo dello spettacolo armandosi di talento e sperimentazione. Nata dal chiacchierato e celebre amore tra Al Bano e Loredana Lecciso, la cantante ha ereditato la bellezza magnetica dalla madre e la passione del padre, in un cocktail di caratteristiche che fanno di lei già una piccola star.

Molto seguita anche su Instagram, vanta un successo tale da potersi definire a tutto tondo un’influencer. In attesa della pubblicazione del suo atteso album, anticipato dal singolo estivo “Calamite – Un tuffo al cuore“, e dalla collaborazione Deny K e Kiko El Crazy per il brano dalle sonorità reggaeton “Stikide“, i fan si consolano con i suoi accattivanti post. L’ultimo ha totalmente lasciato di stucco i fan, in un’esclation di sensualità riassunta in due fotografie: l’incidente che blocca il web.

Jasmine Carrisi in due versioni: seduzione fatale

I capelli biondi e ondulati le incorniciano il volto dai lineamenti angelici, dove lo sguardo sicuro catalizza immediatamente l’attenzione: la divina bellezza di Jasmine Carrisi stupisce quotidianamente il web.

Lo stile urban e al contempo elegante dell’influencer rappresenta una grande fonte di ispirazione per le giovani fan, riconoscibile firma su Instagram. Anche nell’ultimo post non si serve di un outfit elaborato, ma basta una felpa sportiva indossata nel modo più provocante.

Due scatti per la cantante, in un’esplosione di seduzione che travolge il web. La prima immagine a colori rende giustizia alle tonalità che ne contraddistinguono il fascino, come la pelle di porcellana e l’azzurro dei suoi occhi magnetici. Segue la foto in bianco e nero, che anticipa già il contenuto più intrigante: l’indumento cade giù, e svela la provocante spalla nuda.

L’eyeliner definito e le labbra carnose tinte di rosa fanno il resto, in un semplice primo piano che diventa un ritratto artistico dal contenuto irresistibile.