Justine Mattera stupisce tutti con delle foto accattivanti, i fan non possono fare a meno di notare un dettaglio: ecco di cosa si tratta

Modella e showgirl, classe 1971 direttamente da New York ha portato un tocco in più di eleganza e classe in Italia. Stiamo parlando di Justine Mattera che dal 1994 non ha più lasciato il nostro Paese.

Da qualche mese ha varcato la soglia dei cinquant’anni, ma è ancora una donna affascinante e di una bellezza unica. Si è fatta conoscere ancora di più attraverso la sua autobiografia, pubblicata dalla diretta interessata dal titolo Just me.

GUARDA QUI>>Francesca Neri e la malattia: “Ho cominciato ad incontrare persone sul pc..”

Justine Mattera, gambe scoperte e scollatura da urlo – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO