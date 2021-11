Loredana Leccio e le parole di Al Bano, il desiderio così forte scattato in lei

Loredana Lecciso svela la decisione che ha preso dopo aver parlato con Al Bano, in lei un bisogno irrefrenabile

Loredana Lecciso non parla spesso con la stampa della sua vita e soprattutto dei fatti che riguardano la sua famiglia. Ma quando decide di farlo lo fa a cuore aperto come ha dimostrato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

La compagna di Al Bano ha raccontato, infatti, che una delle ultime cose che ha fatto è stata dettata proprio dal racconto molto dolce e toccante del suo compagno. Sentendo le sue parole si è sviluppata in lei la voglia irrefrenabile di compiere un gesto che rimandava da tanto, troppo tempo. E così grazie al suo Al Bano, Loredana si è convinta.

Loredana Lecciso: “Cosa ho fatto grazie ad Al Bano”

È stato Al Bano ed un discorso intrapreso mentre tutta la famiglia era a tavola, a convincere Loredana Lecciso ad organizzare un suo personale pellegrinaggio a Pietrelcina, la città natale di Padre Pio.

Loredana, molto credente come il suo compagno, aveva rimandato per troppo tempo il viaggio e così dopo il racconto di Al Bano che ha ricevuto la comunione proprio da Padre Pio, ha deciso che era arrivato il momento di non rimandare più.

Insieme a due sue amiche di lunga data è andata nei luoghi dove ha vissuto il Santo. Un momento di preghiera per lei che proprio a Padre Pio ha chiesto amore, serenità e pace per la sua famiglia ed in particolare per i suoi figli. Nessuna richiesta per lei ma solo per le persone che le stanno intorno, ripromettendosi di ritornarci, un giorno, insieme a Jasmine e Bido per condividere con loro le sensazioni di pace e speranza che infondono quei luoghi.

La Lecciso ha raccontato che prima del lockdown era stata al santuario della Madonna di Loreto. Un omaggio verso la sua madre spirituale di cui lei porta il nome.

Sua mamma e sua nonna, infatti, erano molto devote alla Madonna di Loreto e hanno scelto questo nome per lei in segno di riconoscenza nei confronti di Maria.