Maria Rosaria Russo a Yeslife: “In un futuro vorrei…”

Intervista esclusiva a Maria Rosaria Russo, l’attrice è tornata in tv con la fiction Luce dei tuoi occhi. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife

Lei è Maria Rosaria Russo, attrice molto nota nel panorama artistico italiano. Il mondo della recitazione l’ha sempre appassionata tanto da farle stravolgere completamente la sua vita. Infatti, si diploma alla Scuola di teatro Alessandra Garrone all’insaputa dei genitori, facendo nel frattempo svariati lavori per mantenersi.

Oggi il pubblico può seguirla e ammirarla nella fiction Luce dei tuoi occhi, dove l’attrice interpreta il vicequestore Luisa Guerra. Curiosi, le abbiamo fatto qualche domanda. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

Ciao Maria Rosaria presentati ai nostri ascoltatori

Sono Maria Rosaria Russo e faccio l’attrice.

Tre aggettivi per definirti

Una donna complicata, generosa e molto passionale.

Cinema, televisione e teatro: cosa preferisci?

Tutti e tre perché danno una cosa diversa, sia al pubblico che agli attori.

La tua esperienza del cuore

Luce dei tuoi occhi che ho fatto con grande passione e amore

Luisa Guerra: che tipo di personaggio è?

Personaggio poliedrico, apparentemente una donna dura, determinata e anche diffidente e invece poi si scopre che è una donna con delle grandi ferite che nel tempo l’hanno cambiata, ma nel profondo ha delle fragilità.

Ci sarà un’evoluzione?

Sì, spero si possa vedere

Uno dei personaggi preferiti?

Mia figlia, Anita Guerra. Personaggio particolare e da scoprire.

Un aneddoto?

Abbiamo vissuto un momento particolare durante il Covid. Girare è stato complicato ma ci ha unito tantissimo, eravamo in una bolla di sapone. Tutti chiusi in un albergo, abbiamo vissuto come una grande famiglia.

L’esperienza lavorativa che non avresti voluto vivere?

Non posso dirlo.

Cosa ami del tuo lavoro?

Tutto, amo l’idea di poter esprimermi e vivere delle emozioni su di me che non sono le mie attraverso un personaggio. Quello che non amo è il clima, il freddo che gli attori devono vivere sul set.

Cambieresti qualcosa della tua vita?

Sinceramente no. Mi piacerebbe aggiungere delle cose nella mia vita ma non cambiarle.

Il tuo punto debole?

La mia fragilità.

La frase che ti viene detta più spesso?

Che sono più bella dal vivo che in video

Qual è il segreto per mantenersi in forma?

Molto dipende dalla natura, purtroppo. Una donna deve curarsi tanto.

Per te la bellezza è?

Quella interiore

Il giorno più bello della tua vita?

Quando sono nati i miei figli.

Quello più brutto?

Quando ho scoperto che avrei potuto perderli durante la gravidanza.

Il tuo hobby?

Leon, la mia vita. Il mio cane.

Il tuo piatto preferito?

Tortellini in brodo bolognesi.

Credi nell’amore?

Tanto credo che sia il segreto della vita.

Cosa diresti alla Maria Rosaria dell’esordio?

Di non mollare, di credere e di non perdersi mai d’animo nei momenti più complicati.

E a quella di oggi?

Di andare avanti e di cercarsi anche attraverso altre sfaccettature che non ha mai provato prima.

Un saluto ai fan che ti stanno guardando?

Ciao a tutti, vi aspetto in tutti numerosi lavori che farò.



Progetti futuri?

Sono molto scaramantica, credo e spero di sperimentare nella regia.

BEATRICE MANOCCHIO