Matilde Gioli sorprende tutti con uno scatto davvero malizioso, la bella attrice è amata ed apprezzata da tutti

Bellissima e talentuosa, Matilde Lojacono ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema da pochissimo. Il suo talento le ha permesso di emergere in men che non si dica ed oggi è una delle attrici più amate ed apprezzate dai produttori e dal pubblico italiano.

Dopo essersi diplomata al Liceo classico ha deciso di proseguire gli studi in Filosofia, nel tempo non ha rinunciato alle sue passioni, tra i vari hobby spiccano il nuoto sincronizzato e l’equitazione. E’ una tifosa sfegatata dell’Inter e su Instagram è una vera influencer.

Il battesimo cinematografico l’ha avuto con il film Il capitale umano, grazie al quale è stata candidata per il Ciack d’oro come migliore attrice non protagonista. Non solo il cinema ma anche la televisione, Matilde non si è fatta mancare niente e l’abbiamo anche apprezzata in alcuni episodi di Gomorra o Doc-Nelle tue mani.

Naturalmente le collaborazioni sono molteplici, sarebbe impossibile menzionarle tutte, ma vi assicuriamo che la bella e brava Matilde è un talento naturale.

Matilde Lojacono ama farlo, ogni volta è un emozione

