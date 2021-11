Il programma “Matrimonio a prima vista” 2021 è giunto all’ultima puntata e le novità sono sconvolgenti (spoiler)

Nell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista”, scopriamo le sorti delle coppie Martina e Davide, Dalila e Manuel e Jessica e Sergio. Vediamo cosa è successo. Le coppie hanno rivelato la loro essenza e hanno confermato o smentito il loro destino. I loro percorsi sono stati intensi e alcuni più coerenti di altri. Ma non attendiamo oltre, scopriamo cosa è successo.

Cosa è successo nell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista” (allert Spoiler)

La coppia formata da Davide e Martina si è rivelata coerente, il loro percorso che aveva tutta l’aria sin da subito di essere in salita e di avere un destino tragico si è confermato essere proprio così. Dopo la luna di miele, apparentemente tranquilla, Martina ha iniziato a capire che Davide non era l’uomo adatto a lei e che non apportava nessun beneficio alla sua vita. Martina ha iniziato a non sopportare ogni singola azione del compagno buona o cattiva che fosse. Gli esperti hanno quindi constato il fallimento della loro esperienza. Martina si è dimostrata di pietra e sicura di se nel rifiutare questa storia, Davide d’altra parte sembrava un cucciolo indifeso che non si capacitava e si aggrappava anche al più piccolo barlume di luce nell’oscurità.

Uno dei finali più struggenti di questa edizione. Passiamo ora a Manuel e Dalila, che certo non hanno avuto un epilogo migliore. Dalila che viveva nell’incertezza che l’uomo che gli era capitato potesse essere identico con chiunque altra e che quindi non era affatto sincero. Manuel che d’altra parte ha sempre pronunciato frasi pesanti e poco carine, che hanno contribuito a creare una situazione difficile da gestire e insofferente. Dunque anche questo matrimonio ha trovato la fine, accompagnato da tanto rancore e dolore. Non è tutto perduto però, arriva una coppia che riporta un raggio di sole in mezzo a tutto questo buio.

Si tratta di Sergio e Jessica, i due nel loro percorso sono stai coerenti e hanno cercato di venirsi incontro in base ai loro desideri e le loro esigenze in maniera spontanea. Proprio come dovrebbe essere. Loro che sembravano essere la coppia peggio assortita, si sono invece dimostrati solidi e magnifici insieme. Almeno un lieto fine c’è stato.