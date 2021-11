Dopo settimane di silenzio finalmente Max Allegri ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Ambra

Max Allegri e Ambra Angiolini sono stati una coppia fissa per quattro anni. I due erano molto affiatati e innamorati, si pensava che sarebbe durata per sempre. Entrambi si erano trovati in tarda età, dopo matrimoni e figli alle spalle. Tuttavia da poco è trapelata la notizia della fine della loro storia d’amore. Gli animi si sono accesi e il clima è diventato gelido. Ambra accusa l’ex compagno di tradimento e di essere sparito senza dare spiegazioni. Oggi finalmente anche Allegri racconta la sua versione e lo fa con rabbia, dopo settimane di silenzio tombale.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero: “Adesso parlo io…”. Terremoto in casa Rai, la conduttrice contro tutti – FOTO

Max Allegri racconta tutta la verità sulla fine della storia con Ambra

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Meravigliosa”, Chiara Biasi bollente tra le rocce: i fan in tilt – FOTO

L’allenatore Max Allegri ha svelato alcuni retroscena sulla fine della storia d’amore con Ambra Angiolini. Il tecnico della Juventus è furioso per il modo in cui la sua vita privata sia stata dato in pasto ai media e ad averlo fatto secondo lui, sarebbe stata Ambra. Tuttavia tutti si ricordano il famoso tapiro di Staffelli, tanto discusso per essere stato, a dire di molti, fuori luogo. Pertanto Ambra non ha potuto fare altro che stare al gioco e rivelare il meno possibile sulla vicenda. In ogni caso Allegri non ci sta e ha replicato che sul tradimento ha da chiarire alcune cose.

L’allenatore infatti ha rivelato che il loro rapporto era in stallo ormai da tempo e che lui si considerava già single. Appare esserci molta confusione. Ognuno cerca di dire la sua ottenendo da un lato forse comprensione e giustificazioni e dall’altro supporto e protezione. Quel che è certo è che come tutte le coppie, si rinfacciano tradimenti ed errori commessi e lo fanno in pubblico. Quando Staffelli consegnò il tapiro all’attrice le chiese se era vero il fatto che Allegri fosse sparito dalla sua vita, lei rispose dicendo: “Devi chiederlo a lui”.

Dopo il tapiro, Ambra dopo qualche giorno ha denunciato il programma. Così facendo ha ottenuto il supporto di molte donne del mondo dello spettacolo come Laura Chiatti, Francesca Barra e Selvaggia Lucarelli che si sono dette tutte indignate da questo atto riprovevole. Anche la figlia dell’attrice aveva commentato sostenendo che non era necessario inferire sulla fine di una storia che ha portato dolore e umiliazione alla madre.

“Striscia La Notizia” ha poi commentato rispondendo alle accuse e definendo tutte le notizie trapelate come Fake news. Il motivo è che Ambra si è prestata all’intervista senza scappare o chiedere di spegnere le telecamere. Ma a nessuno può essere venuto in mente che lo abbia fatto per educazione e forma, dal momento che l’hanno ripresa sin da subito anche nel fuori onda? Forse delle semplici scuse sarebbero bastate.