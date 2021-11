Mediaset, scoppia la polemica: programma cancellato, il pubblico insorge

Il pubblico è insorto dopo la notizia della cancellazione del programma Mediaset che sarebbe dovuto partire a novembre: tutti i dettagli

Dopo alcune prime indiscrezioni sembra essere arrivata ora la conferma ufficiale, Mediaset ha deciso di cancellare dal palinsesto un programma ancora prima della sua messa in onda. A farne le spese è stato Nicola Savino che quest’anno sembra stia zoppicando anche sul fronte de Le Iene che faticano a ottenere un ampio riscontro dai telespettatori. Il pubblico aveva risposto con entusiasmo al format originale presentato da Italia 1, che sarebbe dovuto andare in onda a novembre. Ora pare che non vedrà mai luce.

Cancellato “Back to school”: cosa è accaduto al programma di Nicola Savino

A comunicare la notizia il portale di Davide Maggio che annuncia al pubblico la decisione di Mediaset di cancellare “Back to school“. Il programma non solo aveva già una data d’inizio ma era stato già ampiamente registrato. I vertici hanno concluso, dopo la visione del materiale, che la trasmissione non avesse il giusto potenziale. Da qui la decisione di tagliarlo fuori dal palinsesto ancora prima che il pubblico abbia avuto modo di vederlo.

“Back to school” avrebbe seguito alcuni vip nella preparazione dell’esame di quinta elementare, facendoli tornare così sui banchi di scuola. A giudicarli una severa commissione formata da bambini che avrebbero vestito i panni di “professori”.

Tra i protagonisti diversi ex gieffini tra cui Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, ma anche numerosi volti dello spettacolo e non solo. Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Enzo Miccio, Paola Caruso, Flavia Vento e molti altri.

Il pubblico si è detto sorpreso e anche piuttosto deluso dalla decisione di Mediaset, credendo che un programma leggero e di intrattenimento come “Back to school” potesse invece portare nuova linfa al tradizionale palinsesto.

Sebbene non sia da escludere che l’azienda possa tenere in sospeso questo progetto per lanciarlo in un eventuale futuro, per il momento i protagonisti di “Back to school” dovranno rinunciare a questa opportunità lavorativa.