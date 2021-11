“Adoro questa combinazione”, Natacha Eguía miss dal sapore vivace e non solo: il top leopardato non dà tregua ai fan – FOTO

La soubrette del web, Natacha Eguia accende la passione dei fan tutta d’un fiato. Dal palato alla statura sontuosa il passo è breve.

La splendida miss dall’aspetto vivace e provocante, Natacha Eguia ha fatto impazzire i suoi fan con una “doppia combinazione”, quella che le si addice in qualità di modella argentina e degustatrice per eccellenza.

In pochi conoscono la sua fama a livello europeo e naturalmente in Italia, dove secondo le notizie giunte dai rotocalchi di gossip pare abbia lavorato per un breve periodo. La showgirl, secondo le fonti che ci giungono altrove vive stabilmente a Parigi.

Il confronto con Wanda Nara è d’obbligo, anche se le due dive sono uscite allo scoperto, paventando un’amicizia speciale. Se Wanda è madre di ben cinque figli avuti dal marito, Mauro Icardi, la dirimpettaia vive una favola d’amore bellissima insieme al compagno Juan Imhoff, professionista di rugby.

Nelle ultime settimane i paparazzi francesi hanno pizzicato lei in compagnia di Wanda tra le tribune del “Parco dei Principi” per assistere ad una delle partite del PSG. Insomma, nonostante in famiglia si ‘mastica’ un altro tipo di sport non nasconde la grande passione per il calcio

NON PERDERTI ANCHE —> “Chiamate i soccorsi” Wanda Nara, sedere con leggings in primo piano: è boom di like – FOTO

Natacha Eguia invita i fan a tavola con lei: bellezza da capogiro in primo piano

PER VEDERE LA FOTO DI NATACHA EGUIA, VAI SU SUCCESSIVO